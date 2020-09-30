中國體壇怪現象！全國游泳賽按跑步成績排名　初賽游第一無緣決賽

近日內地的全國游泳冠軍賽引起體育界以至網絡熱議，在國家體育總局的新規定下，各項目更重視體能；甚至在這次游泳比賽上，王簡嘉禾、葉詩文、余賀新及傅園慧等名將雖然在初賽游出好時間，但他們在包括3000米跑、立定跳高的體能測試中成績較差，以致不獲決賽資格。內地網民紛紛抨擊，其中體育評述員韓喬生直斥本末倒置，就連《人民日報》亦發文，指「體測不應成攔路虎」，希望當局留意執行時的副作用。

國家體育總局在今年2月公布《關於進一步強化基礎體能訓練惡補體能短板的通知》，要求各項目加強體能訓練。在近日舉行的全國游泳冠軍賽，賽制上亦加入體能元素，在初賽游得最快也不一定入到決賽；在初賽游前16名的選手，再以體能測試成績排名，前8名選手才能入決賽。

賽例訂明，體能測試有5項，全部與水無關，包括3000米跑、30米衝刺跑、立定跳高、引體上升及軀幹核心力量。如果，在這個賽制之下，令多位游得快的名將緣盡決賽。余賀新在男子50米自由泳初賽游出破全國紀錄的21.79秒，但他的體能測試成績在前16名選手中排第9，故不入決賽。在之後的男子100米自由泳，余賀新游出初賽第一名的48.44秒，達奧運A標，但再次因為體能測試成績差，無緣決賽。

【余賀新無緣決賽】

王簡嘉禾、葉詩文及傅園慧等游泳女名將亦面對類似情況。王簡嘉禾在1500米自由泳初賽造出15分45.59秒破亞洲紀錄，之後在800米自由泳初賽，她亦游出最快成績，到200米自由泳初賽，她都排名第3，但她體能測試成績差，令她在這3個項目都緣盡決賽。至於葉詩文在400米混合泳初賽游到第4位，傅園慧在100米背泳初賽更游到第1，兩人皆因體能測試成績而未能入決賽。

【王簡嘉禾無緣多項決賽】

在全國游泳冠軍賽，游得最快的選手入不到決賽，反而用陸上體能項目定出游泳決賽資格，引起網絡熱議。內地體育名嘴韓喬生在微博上留言，指這種做法不適用於游泳，他寫：「讓水上項目運動員比陸地項目，確實有些不妥。就像跑步運動員不可能水裏游得特別好，同樣的道理，游泳運動員不可能陸上所有項目都特別好。過分強調體能，真的是過於牽強，本末倒置了。一刀切並非是一件好事。」

《人民日報》亦發表評論文章，標題為〈體測不應成攔路虎 「副作用」不可不察〉，文章稱重視體能沒有錯，但當局應留意不同項目之間的差異，提到「不同項目之間存在顯而易見的差異，有各自不同的專項體能要求」。

葉詩文因體能測試成績差，未能入決賽。（新華社）

另一位名將傅園慧亦無緣100米背泳決賽。（新華社）

內地網民紛紛批評體育總局，有人留言：「強烈要求體育總局的領導們參加體測，體測不達標的不能待在體總，因為搞體育的沒有好的體魄怎麼能服務好各運動隊呢？」亦有網民這樣寫：「裡（里）約之後的這屆體育怪事連連，行諸多形式主義。前以扁平化管理為由搞亂乒乓球等隊的人事，現在又來以3000米名次來確定游泳各項決賽名額，令人啼笑皆非，真正是滑世界體育之大稽。」

除了游泳外，近日的全國劍擊冠軍賽亦出現類似的情況，在16強階段，不設劍擊比賽，只設5項體能測試，包括坐地前伸、立定跳高及30秒雙飛跳繩；在體能測試中排名前8位的選手，就可以進入8強。在這種賽制下，孫一文及林聲兩位世界冠軍都在16強止步。

網民認為劍擊比賽不應該用跳繩比高低。（新華社/資料圖片）

網民普遍認為，劍擊及游泳都不應以體能成績作比賽排名，或者作為晉級的決定性條件。網民建議跟從女排及乒乓球的做法，只要運動員體能及格即可，不會以體能作排名。