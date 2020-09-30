【足球轉會】曼聯9100萬鎊求購辛祖被拒　急搶前鋒斟迪比利卡雲尼

夏季轉會窗進入倒數階段，英超列強陸續齊章，唯獨曼聯至今僅買入雲迪碧克一人，難怪不少擁躉開始為愛隊焦急。 最新消息指，紅魔出價9100萬英鎊收購今夏頭號目標查頓辛祖（Jadon Sancho）已被多蒙特拒絕，急欲增強前線火力的曼聯正出手搶自由身的卡雲尼，也盛傳即將完成收購巴塞翼鋒奧士文尼迪比利及借用皇馬前鋒盧卡祖域。

英國Sky Sports報道，曼聯出價9130萬英鎊（約1億歐元）收購辛祖，當中首期為7300萬英鎊，可按浮動條款最高增至9130萬英鎊。

這是疫情中首次有球會出價達到1億歐元，惟價錢未達到多蒙特要求的1.18億歐元（約1.08億英鎊），已遭拒絕。今夏轉會「標王」是車路士中場夏維斯（Kai Havertz），他以7580英鎊（約8500萬歐元）身價從利華古遜加盟。

多蒙特被指已拒絕曼聯對查頓辛祖的出價。（Getty Images）

【今夏與曼聯傳緋聞的球員】

+ 11 + 11 + 11

辛祖未隨隊出征 跟轉會傳聞無關

連續兩季在德甲表現亮眼的辛祖，一度跟曼聯無限接近，惟近日風向已變，即使預期紅魔今個星期內會出手，但留隊機會愈來愈高，周二（29日）多蒙特隊長馬高列奧斯（Marco REUS）便宣告：辛祖會留隊多一年。

辛祖未隨多蒙特大軍出征德國超級盃，亦惹來轉會疑雲，惟及後證實因「呼吸道感染」未能成行，跟轉會無關，他在新冠肺炎測試呈陰性反應。

迪比利在巴塞傷多過踢，但他拒絕轉戰英倫，留隊爭正選。（Getty Images）

紅魔改買迪比利？

今夏簽入辛祖機會愈見渺茫，近日盛傳曼聯轉移目標到巴塞隆拿翼鋒奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）身上。巴塞陷入財困卻又希望換血，只好割價兜售表現未符預期的迪比利。2017年夏天巴塞以1.05億歐元從多蒙特買入迪比利，3年來傷患不斷，僅75次上陣入19球。

早前有傳利物浦有意借用，卻遭迪比利拒絕。有消息指他亦已拒絕轉投曼聯，留在魯營為爭取正選努力。

自由身的卡雲尼希望加盟馬體會，盛傳曼聯有意搶人。（Getty Images）

跟馬體會爭卡雲尼

轉會市場接連受挫，有傳曼聯已向自由身的33歲烏拉圭前鋒卡雲尼（Edinson Cavani）代表接洽。約滿離開巴黎聖日耳門後，卡雲尼幾乎加盟馬德里體育會，不料轉會突然「無聲氣」。待至巴塞踢走蘇亞雷斯，馬體會出手簽入後，以為加盟無望，最終紅白兵團仍向他提出合約。不過紅魔被指出手搶人，暫時未知鹿死誰手。

另一邊廂，皇家馬德里希望放走前鋒盧卡祖域（Luka Jović），被指已向羅馬兜售，曼聯則向皇馬問價。西班牙《阿斯報》宣稱，曼聯領隊蘇斯克查有意借用此子一年。

【今夏已落實足球轉會】