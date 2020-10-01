【英聯賽盃】曼聯再戰白禮頓輕鬆過關　史達寧梅開二度領曼城晉級

英格蘭聯賽盃16強，曼聯及曼城作客分途出擊，紅魔鬼繼上周末的聯賽後再鬥白禮頓，今仗清脆俐落地以3球淨勝對手；「藍月亮」則造訪般尼，由史達寧梅開二度及新兵費倫托利斯建功，同樣以3：0擊敗對手過關。

曼聯與白禮頓上周六（26日）在英超合演極具戲劇性的一仗，當時曼聯在補時階段由波基斯費南迪斯射入12碼奠勝，以3：2險勝。相隔數日，兩軍再度在白禮頓主場碰頭，戰況備受關注。

曼聯反勝3：2打開勝利之門 白禮頓欠運5次中柱楣

蘇斯克查先收起費南迪斯，改以雲迪碧克擔任正選。（路透社）

曼聯主帥蘇斯克查今仗改以副選為骨幹，收起費南迪斯﹑馬迪爾及迪基亞等主力。今仗掛帥的恩哈路在上半場中段接應馬達傳中，近門扣過白禮頓門將史迪利卻射向網側。上半場44分鐘，馬達右路開出罰球傳中，麥湯米尼衝頂破網，紅魔帶一球優勢返回更衣室。

曼聯一直未能取得保險球，蘇帥中段換入普巴及拉舒福特增強攻力，戰至73分鐘，新兵雲迪碧克與馬達一次配合，該名荷蘭中場巧妙地後腳助攻予馬達，其後右腳起腳再度攻破白禮頓的大門。普巴及後主射罰球，省中人牆稍稍改變方向入網，80分鐘錦上添花，最終以3：0擊敗白禮頓晉級。

曼聯3個入球過程：

周三晚聯賽盃第4圈戰果（按圖放大）：

至於深受傷兵問題影響的曼城則鬥般尼，迪布尼及史達寧兩名進攻主力正選披甲。阿古路及加比爾捷西斯受傷下，擔任單箭頭的史達寧今仗有不少機會，他在35分鐘接應班捷文文迪的地波傳中，第一時間勁抽響袋入網。史達寧在換邊後初段再建一功，接應費倫托利斯傳中，小禁區內輕鬆射入今仗第2球，曼城49分鐘領先至2：0。

史達寧梅開二度，領軍輕取般尼。（路透社）

今夏從華倫西亞加盟的費倫托利斯，造就史達寧後自己同樣有進帳，托利斯單刀面對門將右腳熨射得手，取得加盟「藍月亮」以來的首個入球，65分鐘奠定3：0的勝局。

曼城新兵費倫托利斯攻入加盟的首個入球。（路透社）

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：