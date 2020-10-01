【授勳2020】葉鴻輝獲頒社區服務獎狀　曾暗批林鄭抗疫不力

政府公布今年授勳名單，本地體壇共9位人士獲得嘉許，當中包括港足首席門將、綽號「英雄輝」的葉鴻輝獲頒行政長官社區服務獎狀，是唯一受嘉許的現役運動員。葉鴻輝稱獎項不僅是代表自己一人，是代表整個香港足球界。

港府早前以新冠肺炎疫情為由押後原在7月1日公布的授勳名單，今終在憲報刊登授勳名單；獲得勳銜和嘉獎人數多達687人，創歷來最高。其中港足門將葉鴻輝獲頒「行政長官社區服務獎狀」，成為授勳名單中唯一的現役運動員。

在「港中大戰」中力挽狂攔，成為大家口中的「英雄」；阿輝去年成為歷來為港隊披甲最多次數的球員。（袁志浩攝）

30歲的葉鴻輝得悉獲獎後表示：「這個獎項是代表整個香港足球界，不僅是代表我自己，主要是因為香港足球隊的比賽令政府留意，肯定了港足的成果，希望繼續為足球界努力。也要多謝全港足球界，因為大家都為香港足球發展而努力，以及做了很多工作推動本地足球，希望本地足球能繼續得到各界肯定。」

這名前港足隊長續說：「希望能繼續代表港隊參與不同比賽，以及有機會協助培訓年青球員，令港隊有更多新血為港隊效力，年輕人才是香港足球的未來，有更多人加入能對本地足球帶來很好的影響。」至於會否出席頒授典禮，他稱未知詳情，要等有關方面聯絡。

2010年乘東亞運金牌之勢，阿輝（後排右三）在東亞錦決賽周獲港隊首頂喼帽，那時的他仍一臉稚氣。（香港足總）

曾無視林鄭探班 「港足需要的是實質支持」

現效力港超球會東方龍獅的葉鴻輝，曾於2016年當選香港足球先生，並在去年成為港足史上最多上陣球員。關心社會與香港足球發展的「阿輝」，過往不時就政府管治問題表態，其中最令人印象深刻的一次，是2017年港足正備戰亞洲盃外圍賽期間，當時仍是特首候選人的林鄭月娥到球場探班，並與足總行政裁薛基輔討論香港足球發展。

林鄭到球場探訪港足，當時葉鴻輝全程零交流。（林鄭辦公室FB影片截圖）

林鄭月娥當時主動走到葉鴻輝身邊，後者卻極速轉身離去，未有與林鄭作任何交流，被拍下「經典一幕」。他事後稱自己有腳傷在身，「啱啱都掛住整隻腳，都冇睇到其他嘢」，又表明香港球隊需要的是實質支持，「唔係就咁到場，講幾句加油就算」。

2017年時任特首候選人的林鄭到球場探訪港足。（林鄭辦公室FB影片截圖）

此外，今年初新冠肺炎疫情肆虐，港府抗疫工作遲緩惹來批評，葉鴻輝亦在Facebook撰文：「都已經唔求你會幫我哋，只求你唔好害我哋」。

除了葉鴻輝外，足球界人士過往也曾獲受嘉許，港足前隊長陳偉豪於2018年獲頒行政長官社區服務獎狀，港足女帥「牛丸」陳婉婷在2016年獲頒銅紫荊星章；2012年，致力在香港推動足球運動發展的郭家明與梁孔德分別獲頒授銅紫荊星章及榮譽勳章。

葉鴻輝年初在Facebook專頁發言，疑似對由特首林鄭月娥領導的抗疫工作，表示不滿。（截圖）

馬逢國、劉掌珠獲金、銀紫荊星章

今年共9名體壇人士獲得嘉許，除葉鴻輝外還有香港立法會體育、演藝、文化及出版界別議員馬逢國獲金紫荊星章；任港協暨奧委會副會長、保齡球總會主席劉掌珠亦獲頒銀紫荊星章。政府表揚她一直致力參與公共和社會服務， 尤其在推廣和發展體育方面，建樹甚豐，「在她的領導下，香港保齡球總會成功把保齡球運動發展成為香港的精英體育項目之一，運動員在國際賽事中屢創佳績。」

同獲銀紫荊星章的香港體育學院院長李翠莎，政府表揚她一直是精英體育系統管理的領導者，多年來積極參與公共服務，尤其在性別問題和防止體育運動中的騷擾和虐待方面，貢獻甚豐。她積極參與婦女事務委員會的工作， 並為平等機會委員會出謀獻策，在多方面包括調停及程序檢討工作作出顯著貢獻。

港區人大代表、立法會議員馬逢國獲金紫荊星章。（資料圖片）

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