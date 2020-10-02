【歐聯抽籤】祖雲達斯巴塞同組　C朗美斯狹路相逢　曼城利記上籤

歐洲足協（UEFA）周四（10月1日）為新一屆歐聯分組賽進行抽籤，當中有不少具有睇頭的對碰，包括祖雲違斯與巴塞隆那同組，意味再次上演C朗大戰美斯的戲碼。

C朗效力皇馬期間曾經5度在歐聯與美斯的巴塞交手，最近一次已經追溯至2011年球季，當時巴塞於四強以3比1取勝。（Getty Images）

祖記與巴塞雙雙被編入G組，兩隊曾經在2015年決賽碰頭，當時巴塞以3比1 擊敗對手奪冠。而今次亦是C朗在17/18球季從皇馬轉投祖記後，首度與美斯較量。除了這兩隊外，同組的對手亦包括烏克蘭球隊基輔戴拿模及匈牙利的費倫斯華路斯（Ferencvaros）。

衛冕的拜仁慕尼黑則在A組面對馬體會、薩爾斯堡及莫斯科火車頭的挑戰。而在四隊參賽英格蘭的球隊之中，上屆英超冠、亞軍利物浦及曼城算是抽到上籤，其中曼城與波圖、馬賽及奧林比亞高斯列入C組；利物浦在D組的對手包括阿積士、阿特蘭大、及來自丹麥的歐聯新丁米迪蘭特（FC Midtjylland）。

After 10 years against each other again 👀👀👀👀... https://t.co/jbEZQON28A — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) October 1, 2020

曼聯在Ｈ組與法甲巴黎聖日耳門同組，是雙方繼18/19年球季於16強相遇後再次碰頭，同組其餘兩隊分別為RB萊比錫（RB Leipzig）及首次殺入分組賽的伊斯坦堡（Istanbul Basaksehir）。

2020/21年度歐聯分組賽抽籤結果：

A組：拜仁慕尼黑（德國）、馬德里體育會（西班牙）、薩爾斯堡（奧地利）、莫斯科火車頭（俄羅斯）

B組：皇家馬德里（西班牙）、薩克達（烏克蘭）、國際米蘭（意大利）、慕遜加柏（德國）

C組：波圖（葡萄牙）、曼城（英格蘭）、奧林比亞高斯（希臘）、馬賽（法國）

D組：利物浦（英格蘭）、阿積士（荷蘭）、阿特蘭大（意大利）、米迪蘭特*（丹麥）

E組：西維爾（西班牙）、車路士（英格蘭）、克拉斯諾達爾*（俄羅斯）、雷恩*（法國）

F組：辛尼特（俄羅斯）、多蒙特（德國）、拉素（意大利）、布魯日（比利時）

G組：祖雲達斯（意大利）、巴塞隆那（西班牙）、基輔戴拿模（烏克蘭）、費倫斯華路斯（匈牙利）

H組：巴黎聖日耳門（法國）、曼聯（英格蘭）、RB萊比錫（德國）、伊斯坦堡*（土耳其）

*為首次參加分組賽之球隊

【今夏已落實足球轉會】