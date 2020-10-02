【歐霸外圍賽】熱刺大破海法馬卡比躋分組賽　哈利卡尼連中三元

熱刺的「地獄賽程」終於看見終點，戰畢英格蘭聯賽盃僅48小時，主場再鬥以色列的海法馬卡比，爭奪歐霸盃分組賽的入場券，最終由尖刀哈利卡尼「戴帽」及盧施素梅開二度下，以7：2大破海法馬卡比，歐霸盃入場券終於到手。

在英格蘭聯賽盃及歐霸盃外圍賽「夾擊」下，熱刺近兩周需要出戰8場賽事，早前擊敗車路士躋身聯賽盃最後8強後，兩日後隨即在主場再戰歐霸最後一輪外圍賽，與以色列班霸海法馬卡比爭奪歐霸盃分組賽入場券。

熱刺主帥摩連奴面對連場硬仗，扭盡六壬，正選11人中僅兩人在兩日前的聯賽盃正選披甲，哈利卡尼復任正選領軍攻堅，把守最後一關的任務落在祖赫特身上。

今仗把守熱刺最後一關的祖赫特，被對手的世界波射破。（路透社）

開賽僅兩分鐘，賓戴維斯左路傳中，哈利卡尼門前接應建功，熱刺先開紀錄，客軍海法馬卡比及後回敬一球世界波追平，曾經效力中超的謝利（Tjaronn Chery）一記妙絕遠射收死祖赫特，17分鐘追成1：1。3分鐘後，盧卡斯莫拉接應貝雲積的角球，搶點前柱頭槌入網，熱刺在20分鐘再取領先，熱刺的阿根廷中場盧施素及後3分鐘連入兩球，領先4：1返回更衣室。

盧施素上半場極速梅開二度，為球隊擴大領先優勢。（路透社）

換邊後，海法馬卡比雖然靠12碼追成較接近的2：4，但哈利卡尼先後攻入12碼及門前瀟灑挑射入網，74分鐘完成帽子戲法，加上後備入替的迪利阿里12碼錦上添花，熱刺以7：2大破海法馬卡比，終於取得歐霸盃分組賽的入場券，抽籤將在今晚（2日）香港時間7點進行。

迪利阿里入替亦有進帳，為球隊攻入「埋齋」一球。（Getty Images）

熱刺4名入球功臣：

儘管熱刺完成任務，大勝一仗打入歐霸分組賽，主帥摩連奴賽後直言不太滿意球隊表現，「球隊在比分大勝，惟整體表現未算非常好，今仗異常開放才可以取得如此多的機會。外圍賽的對手不算太強，但在舟車勞頓下增添難度，如今終於完成任務，躋身歐霸分組賽。」

今仗「戴帽」的哈利卡尼，賽後透過個人Twitter坦言三日兩戰難度甚高，幸好球隊仍然迎難而上，排除萬難躋身歐霸分組賽。

哈利卡尼今仗連中三元後，隨即被調離場爭取休息時間。（路透社）

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：