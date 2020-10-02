【行山】東澳古道遭沙螺灣村村民封閉　市民東涌起步不能行到大澳

近日有山友報料，指連接東涌及大澳的沿海行山徑東澳古道被村民封閉。今日記者從東涌逸東邨出發，沿東澳古道行至沙螺灣村前，發現村民在行山徑上興建鐵閘，不准外人出入，並架設警告牌，指控行山人士亂拋垃圾及口罩，危害村民生命及財產安全。

東澳古道位於大嶼山西北海岸，連接東涌及大澳，途經䃟頭、沙螺灣、深屈等村落，沿路可以望到機場及港珠澳大橋景色。由於東澳古道的行山徑鋪設得非常好，雖然路程超過10公里，但上落不多，深受山友歡迎，例如今日中秋節翌日的公眾假期，遊人絡繹不絕。

日前有山友在網上報料，指沙螺灣村的村民封閉東澳古道的必經之路。記者今日早上從東涌逸東邨起步，沿石屎村徑，前往沙螺灣村。行至昂坪棧道的登山路口後，有人在燈柱上貼上告示：「前路以（已）封，不能通往大澳！」

行過昂坪棧道的路口後，就見到有人在9月30日張貼的告示，指東澳古道未能通往大澳。（顏銘輝攝）

在路上，遇到一位迎面而來的山友，他大聲告訴行往大澳的人：「村民封了山路，警察來了都沒有開。」雖然有山友的呼籲，又有熱心人士張貼的告示，但大部分行山人士都繼續前行。

【郊遊地點又見告示】

離開䃟頭，山徑沿海而建，上斜至一個觀景位置，有涼亭及長凳；又見到有人在那兒張貼了一張告示，叫前往大澳的山友回頭。記者沿東澳古道續走，經過鱟殼灣，登上山坳，之後緩緩落斜。由逸東邨起計，記者步行約個半小時，終於行至沙螺灣村，見到那道鐵閘。

行了約個半小時，行到沙螺灣村的鐵閘前，已見到一些行山人士聚在閘前。（顏銘輝攝）

圖中黑點為沙螺灣村村民封路的位置。（網上截圖）

批遊人行為危及村民安全

沙螺灣村村民在鐵閘旁豎立告示，警告任何村外人不得內進，其中村民在一張橙紅色的告示上解釋封路的原因，他們寫：「沙螺灣村於2014年已經開始封村，但在過去數年都有開放給香港市民及旅客享受沙螺灣的自然環境，相反地沙螺灣竟然受到部份旅遊人士攻擊，隨處亂拋垃圾，亂拋口罩，霸佔行山路，態度差劣，騎單車及風火輪人士在狹窄行人路橫衝直撞，危害村民生命及財產安全。」

【沙螺灣村封路情況】

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沙螺灣村：政府部門也不准入內

沙螺灣村村民的告示續提到：「因此，非沙螺灣村居民，不准進入沙螺灣村範圍，否則被視為盜賊，包括所有政府部門及公營機構。」記者抵達鐵閘位置時，約上午11時40分，見到閘內有十多名村民坐在山徑上，並有至少一名警察在入面。後來，警察似乎走進村內深處，記者從閘外望不到他們了。

記者希望沙螺灣村村民回應封路的原因，以及他們打算何時解封，但村民拒絕回應，他們叫記者「問政府、問民政、問警察」，又表示想說的話已經全都寫在告示上。到中午12時，沙螺灣村的村民表明不會有回應，叫我離開，記者只好原路折返。

記者身在鐵閘前的20分鐘期間，數十名行山人士先後行至，其中有一名男山友高呼，問村民何時開路，其中有村民回應：「以後都不會開！」其後，有女山友希望與村民對話，但不獲理會。有名較激進的山友打算爬鐵閘，入面的村民馬上激動地喝止。有外籍行山人士憤怒地向記者表示，落山後會去告村民。

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【東澳古道沿途風景】

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行山人士有憤怒有失望

鐵閘兩旁盡是密林，而地圖上亦不見有其他山徑可以簡單方便地繞過沙螺灣村前往大澳，所以行到閘口的行山人士，或是失望，有的說：「個個行到這兒都要回頭，很失望的。」或是憤怒，有人更說出要「燒村」這類一時氣上心頭的說話；但更多人是無奈，在閘前拍張照，就回頭離開。

其實，除了沙螺灣村之外，之前的䃟頭村都有在東澳古道興建鐵閘，但村民沒有將閘上鎖。不過，䃟頭村在多個顯眼處掛起海報，要求經過的人士配戴口罩。以記者所見，有的山友真的在閘口前重新戴上口罩才入村，但亦有的沒有理會，「無罩」入村。

【䃟頭村要求遊人戴口罩入村】

山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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