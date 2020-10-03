歐鎧淳由美人魚變傑青　經歷最緊張時刻　「繼續盡運動員本份」

由「美人魚」化身4征奧運泳手，今日歐鎧淳的履歷上再添有「傑青」名銜。「淳淳」透露，由報名一刻已相當緊張，得獎致辭時手依然在發抖。

十大傑出青年選舉今日結果公布，今屆共7人獲選，包括視障女高音蕭凱恩、兒科醫生曹蘊怡、香港傷殘青年協會主席吳家榮醫生、中國香港棋院象棋發展總監周世傑、香港專業摺紙藝術家陳柏熹、歌手容祖兒及香港游泳代表歐鎧淳。

頒獎禮情況：

．歐鎧淳當選十大傑青 繼方力申、蔡曉慧後首個香港泳手

香港十大傑青年選舉今日公布結果，香港游泳代表歐鎧淳榜上有名。（黃寶瑩攝）

淳淳首次報名就當選，回顧當日遞交申請時亦「十五十六」，幸師兄方力申在旁支持。她說：「小時候想過成為傑青，但到真正報名時我非常緊張，起初是方力申提議報名的，我卻思前想後拿不定主意，最後幸有他的不斷鼓勵，我決定報名。」

歐鎧淳母親（右）一向低調，但見證愛女當選傑青，她也罕有公開與歐鎧淳合照。（楊宇翹攝）

上台前後不斷手震，感言講稿重複練習，歐鎧淳笑言從未如此緊張過。最終獲選，她感恩能繼師兄方力申及師姐蔡曉慧後，延續游泳傑青精神：「很榮幸可以獲得這香港認受性高的榮譽，會繼續做好運動員應有的本份。」明年奧運能否如期舉行仍是未知數，但歐鎧淳直言有否奧運，衝擊59.99秒的100米背泳時間，依然不變。

香港十大傑青年選舉今日公布8名獲選傑出青年，當中香港游泳代表歐鎧淳（右三）榜上有名。（黃寶瑩攝）

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