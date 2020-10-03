【英超】車路士4球大破水晶宮　佐真奴靠12碼4分鐘內梅開二度

英超第4輪周六頭場，車路士主場迎戰水晶宮。兩軍在上半場具威脅攻勢不多，車路士換邊後由新兵芝維爾勁射入網，及後造就蘇馬頭槌建功；水晶宮中後段連失兩個12碼，劊子手佐真奴兩射全中，結果車路士在史丹福橋大勝水晶宮4：0。

車路士今夏大事擴軍，主帥林柏特今仗派出新加盟的門將艾度亞文迪，取代阿列沙巴拿加把關，由李斯特城重金禮聘的芝維爾同樣正選登場，加上堤亞高施華3名新兵鎮守後防，前線則繼續以譚美阿巴謙伙拍「德國雙星」迪姆華拿及夏維斯攻堅。

千呼萬喚始出來，艾度亞文迪終於為車路士正選披甲。（路透社）

林柏特以簡迪及佐真奴擔任中場中，策動進攻的重任則落在赫臣奧杜爾身上，不論該名英格蘭翼鋒在左路或右路，「藍戰士」的攻勢同樣由赫臣奧杜爾發動。

車路士戰至上半場中段終有「近磅」埋門，「德國雙星」合作反擊，夏維斯傳給左路的華拿起腳，可惜他的射門被水晶宮門將古亞達一抱入懷。芝維爾處理罰球傳中，堤亞高施華跳頂二傳回後予佐真奴，該意大利中場一控一射卻僅僅高出。

簡迪禁區外施射同樣高出，未能為車路士打開紀錄。（路透社）

車路士換邊後一次右路攻勢，艾斯派古達左腳施射省中水晶宮球員彈高，阿巴謙與對方爭頂，皮球輾轉落在空位，新加盟的左閘芝維爾衝前左腳勁射破網，首仗為車路士於英超披甲即建功，50分鐘打破僵局，場邊的林柏特終於面露笑容。

首度為車路士在英超披甲的芝維爾，隨即以一記勁射攻入首個入球。（路透社）

事實上，芝維爾今仗表現搶眼，除了轟入首球，及後左路傳中，蘇馬力壓水晶宮守衛跳頂頭槌破網，66分鐘擴大領先至2：0。譚美阿巴謙之後在禁區內被米素爾踢跌，12碼由佐真奴操刀中鵠，車路士78分鐘擴大領先優勢至3球。

蘇馬接應芝維爾傳中頭槌建功，下半場中段助車路士擴大兩球領先。（路透社）

水晶宮兵敗如山倒，沙高控球甩腳，被夏維斯搶走皮球後情急下踢跌對方，短時間內再輸12碼，阿巴謙欲主射卻被隊長艾斯派古達勸退，佐真奴再度操刀中鵠，4分鐘內靠兩個12碼梅開二度。

車路士以4球淨勝水晶宮，4戰得7分暫登第4位，亦是今季聯賽首度力保清白之身；水晶宮則以6分跌落第8位。

阿巴謙爭射12碼，卻被隊長艾斯派古達勸退。（路透社）

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：