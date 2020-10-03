【英超】阿巴謙爭射12碼隊長出手調停　林柏特盛讚芝維爾表現完美

芝維爾及蘇馬各建一功，加上佐真奴靠12碼梅開二度，車路士大勝水晶宮4：0。清風送爽背後，原來有段小插曲，箭頭譚美阿巴謙博得12碼後爭做劊子手，最終由隊長艾斯派古達出手調停。

車路士主場鬥水晶宮的下半場，譚美阿巴謙及夏維斯先後被對手踢跌，兩球12碼皆由佐真奴當劊子手，4分鐘內梅開二度。

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．車路士4球大破水晶宮 佐真奴靠12碼4分鐘內梅開二度

佐真奴4分鐘內以12碼梅開二度。（路透社）

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：

當夏維斯博得第二個12碼後，譚美阿巴謙拿着皮球走向12碼點，華拿亦上前希望做劊子手，隊長艾斯派古達立即調停並勸退阿巴謙，後者只好「冇癮」地離開，即使及後佐真奴一射入網，阿巴謙也面無表情上前「慶祝」。

阿巴謙爭射12碼逐格睇（按圖放大）：

剛於昨日踏入23歲生日的阿巴謙，未能以入球作為自己的生日禮物，當然大感沒趣。車路士主帥林柏特賽後指事情已解決：「並非大問題，球隊內部有能力解決，隊長挺身而出解決事件。我明白阿巴謙的用意，亦欣賞他對入球的渴望，但總不能無視球隊的規則。」

今仗首度於英超為車路士上陣的左閘芝維爾，一傳一射助球隊大勝，這名前李斯特城守衛賽後表示，大勝4球兼力保清白之身，是一個正面的訊號，「球隊下半場表現出色，創造更多機會並順利取得入球，一場大勝及不失球，代表球隊漸入佳境」。

林柏特賽後讚芝維爾展現個人質素：「甚少球隊可在水晶宮身上攻入4球，芝維爾表現完美，他在場上的活力帶動全隊。新加盟球員需要時間適應，但芝維爾地標戰隨即融入球隊。」

芝維爾一傳一射協助車路士大勝，林柏特大讚他的表現完美。（路透社）