【英超】全攻型列斯與曼城合演漂亮一戰　藍月亮再次失分哥帥頭痕

今季重返英超的列斯聯主場迎戰哥迪奧拿領軍的曼城，再次踢出經典一戰。雙方全場對攻，史達寧上半場為藍月亮先開紀錄，下半場列斯聯憑西班牙國腳洛迪高把握艾達臣出迎失誤，取得加盟後首個入球，1：1言和各得1分。 大雨下作戰無損兩軍戰鬥力，尤其是列斯聯的高效全攻型足球令人看得熱血沸騰，如癡如醉。

列斯聯時隔16年重返英超，首戰對上季冠軍利物浦即使落敗，能從對方身上取得3個入球，勇往直前進攻模式令人耳目一新。之後兩仗面對同級對手富咸和錫菲聯均能獲勝，今周挑戰另一高門曼城，依然作風不改，大膽進攻。

曼城上半場早段已有不少機會，中場大腦奇雲迪布尼的漂亮罰球幾乎先開紀錄，新兵費倫托利斯近門抽射被列斯聯門將梅斯利亞擋出，至17分鐘史達寧在禁區頂連過兩關後拉弓勁射破網，客軍領先1：0。

洛迪高攻入加盟列斯聯後首個入球，也是他時隔近10年的另一英超入球。（Getty Images）

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洛迪高入球創紀錄



落後下列斯聯下半場再次換入洛迪高摩連奴（RODRIGO Moreno）加強攻力。58分鐘他殺入禁區左路窄角度起腳被救出。1分鐘後一次角球機會，曼城門將艾達臣出迎打出槌失誤，皮球輾轉落在門前的洛迪高腳下，他輕鬆一射為球隊扳平1：1。

這個入球是他繼2011年1月被外借保頓後射入的個人第二個英超入球，兩者時隔9年零272日，創下英超史上同一球員首兩個入球之間最長時間紀錄。

之後雙方攻勢你來我往，拳拳到肉，最終均未能增添紀錄，和氣收場。曼城全場攻門多達23次，列斯聯的12次射門看似較少，當中多達7次命中目標，反觀曼城只有兩次中框。曼城即使因艾達臣打手槌失誤導致失球，事實上亦全靠這個巴西門將全場左飛右撲做出6次撲救才不致多失。在哥迪奧拿領軍下的曼城控制戰局能力超卓，惟比爾沙帶領的列斯聯今場控球率達52%，較曼城更高，令人出乎意料。

比爾沙：我們盡力踢出美麗的比賽

即使痛失兩分，賽後哥帥不失風度，反問傳媒：「這是場精彩的比賽，不是嗎？」他指出，「當兩支球隊都想進攻，就會是場精彩的比賽。首30分鐘我們的表現妙不可言，取得我們需要的入球。」他讚揚列斯聯：「他們實在難以應付，顯示出他們有多優秀。」

賽後4戰得7分的列斯聯暫列第五位，主帥比爾沙亦稱，「如果今仗由我們贏出那會是不公平的。我們有可能贏波，但那並不公平。」他表示，「要跟曼城踢出五五波我們付出極大體能，我們用盡一切努力踢出美麗的比賽。」

銳意重奪王座的曼城再次失分，開季3戰僅得4分跌至第10位。他們花去過億英鎊引入兩員中堅尼敦阿基和魯賓戴亞斯，後者甫加盟即在今仗首度披甲，可是球隊在中前場傷兵眾多下火力不足，才是令人更憂慮的問題。

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