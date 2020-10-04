足球熱話︱阿仙奴每場比賽都有睇　雲格離任後絕跡酋長球場有洋蔥

雲格（Arsene Wenger）一手帶領阿仙奴創下槍手在英超光輝一頁，自2018年夏天離任以來，這位「阿仙奴先生」卻一直未再踏足酋長球場半步。 相對曼聯傳奇領隊費格遜不時在奧脫福出現，雲格的「失蹤」惹來外界揣測，他近日親自解開謎團。

人生有幾多個22年？

由1996年領軍開始，雲格一步步為阿仙奴苦心經營，22年歲月有不敗封王傳奇，也有由爭標變爭前四、留不住多任隊長的唏噓，歷盡高山低谷。連續數季爭標失敗之下，2018年夏天遭董事局解除職務。

他跟阿仙奴分道揚鑣後，「你有你的生活，我有我的忙碌」。球隊仍未走出後雲格年代的「陣痛」，主帥由艾馬利換上阿迪達。雲格本人則轉任國際足協（FIFA）高職，擔任全球足球發展主管，不時在大型國際賽場觀眾席看到他的身影，離隊兩年來以來，始終未見他再次踏足酋長球場。

雲格自2018年5月離隊後，未再踏足酋長球場。（Getty Images）

阿仙奴目前在雲格昔日麾下戰將阿迪達帶領。（Getty Images）

終有一天會回酋長球場

「終有一天，我會回去。」雲格接受英國《泰晤士報》訪問時說。他爽快承認，阿仙奴曾邀請他回酋長球場觀戰，「但我想還是徹底斷掉比較好」。另一訪問中他向法國《隊報》進一步解釋，「球會目前正處於重整期，由我任內的前球員領軍。我們會再看看效果如何，讓一切自然發展。以目前情況來說，我尚未準備好（回到酋長球場）。」

分開簡單抹去往事極難，他坦言，「我曾帶領球隊那麼多年，最初當然是很困難。可是我認為還是以一種距離去支持他們的方式較好。」他不諱言，阿仙奴每場比賽也有在家看直播，對槍手的濃厚愛意，並未隨時間流逝或不在其位而遞減，無法現身支持，或許也因為分手的劇痛至今猶在。

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愛與痛的邊緣

10月13日他的自傳《My Life in Red & White》即將推出，回說起離開阿仙奴的那天，雲格依然痛楚不減，「那是我預備好要阻擋任何情緒的一天，生命中的20年來到終結一刻……領隊的工作讓我學習到為生存而控制情緒，一開始時，我的身體消耗大得以為自己會捱不過，因此到離開那刻，我希望達成任務：不要動搖，顯示我有能力處理妥當。」

比起離隊那天，他說以後日子更難捱，「阿仙奴是我的家，（離隊）之後一天，不能再回家，真的不容易。」雲格帶領槍手最後一戰，是2017/18球季英超作客哈特斯菲，「那場比賽之後，我獨自回去，取回個人物品。自此以後，從未回到酋長球場或Colney（阿仙奴訓練場）。以情感角度，那是真正的脫離。」

雲格曾帶領阿仙奴22年，自己亦由中年人變長者。（Getty Images）

當被問及「你是否已康復過來？」雲格帶點玄地說道：「時間是十分好的醫生，但我對球會的愛與痛均沒有消失。我依然想念足球……我寧願嘗試與失落感覺共存，而非等待（痛楚）消失。」

在位後期，阿仙奴與雲格彼此消磨，自他離去後，人們漸漸重新感受到他的偉大和貢獻，不少意見認為球會應為他樹立銅像。他任內3度帶領球隊贏得英超錦標，並7次贏得足總盃冠軍。2006年他曾帶領阿仙奴晉身歐聯決賽，可惜最終不敵巴塞隆拿屈居亞軍。

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