【01球評】J洛迪古斯與比爾沙兩大X元素　為英超重拾致命吸引力　

英超疫情下的新球季，即使缺少球迷喝采聲，手球新例亦引發爭議，但至少有兩大亮點：列斯聯與愛華頓。 近年整個聯賽變得公式化：爭標來來去去三兩隊，中游爭歐霸又是另外幾隊，由比賽球速到球員奔跑速度也愈來愈快，強弱對碰例牌「泊大巴」，不確定性下降之下一字記之曰「悶」。 多得J洛迪古斯與比爾沙兩大X-Factor，讓一切變得有趣起來。

高普與哥迪奧拿引入的歐陸式踢法，一個以高速逼搶取得優勢，一個注重控球在腳，兩者均擅長控制戰局，為球隊注入穩定性。曼城2017/18以100分創下英超球季得分紀錄，之後一季再拿下98分蟬聯；利物浦2018/19球季以97分成為史上最高分聯賽亞軍，上季即以99分封王。以兩隊的強勢，看似未來數年形勢也不會大變，他們跟其他球隊距離實在太遠了。

殊不知新球季一到來，改變勢力平衡的不是花去超過2億英鎊擴軍的車路士，而是由狂人領隊比爾沙（Marcelo Bielsa）領軍的升班馬列斯聯。

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英超第1輪：利物浦4：3列斯聯。（Getty Images）

狂人比爾沙帶領列斯聯踢出美麗足球。（Getty Images）

列斯聯一反常態的勇氣

首仗面對冠軍隊利物浦，列斯聯逼得紅軍原本固若金湯的防線錯漏百出，就算最終力戰落敗，作客晏菲路能夠轟進3個入球已贏盡掌聲。面對同級對手富咸，再次施展強勁攻力，又一場4：3，這次3分落袋。1：0小勝錫菲聯後，面對另一巨大考驗曼城，依然勇敢地堅持大踢進攻足球，1：1的賽果不足以反映一場鬥得燦爛的比賽，比爾沙卻向其他中小型球隊示範另一個可能。

跟利物浦和曼城比賽時，不少弱旅採取守勢的「泊大巴」，甚至索性派副選上陣留力。列斯聯一反大部分下風球隊做法，跟強敵對攻。當然那並非漫無目的攻勢，而是早已做好針對部署的全場逼搶加上反擊──利用充沛體能每一球全力逼搶，熟悉對手習慣和小動作，當逼得對手犯錯時，已作好預判作出一針見血高效反擊，得手機率甚高。

列斯聯的全攻型踢法簡單、直接、機動，面對上季冠亞軍兩仗即使合共只得1分，他們完全將利物浦防線漏洞和曼城進攻上的缺點殘酷地完全暴露出來。作為沒有什麼可輸的下風球隊，無論對手是雞蛋或高牆他們總是鬥志頑強全力爭勝，交織出一場又一場扣人心弦的精彩比賽，英超全因他們再次血脈沸騰起來。

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愛華頓開季4連勝，令人驚喜。（Getty Images）

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沉睡黑馬終甦醒

列斯聯4戰2勝1和1負得7分，表現令人眼前一亮，問題是有前無後加上體力消耗極大的踢法，能否持續38周之久，無論如何，留在英超的目標應可輕鬆達到。

相對而言，驚喜更大可能是愛華頓這支長年沉睡的黑馬，今季終於甦醒過來。名帥安察洛堤上季中走馬上任，先按照原有班底微調，逐步改善球隊體質，今夏一次過買入哈美斯洛迪古斯（James Rodríguez）、阿倫盧利奧（ALLAN Marques Loureiro）和杜哥利（Abdoulaye DOUCOURE）三大中場，徹底改善球隊中場搶截及創造能力，配合原有一雙潛力優厚的箭頭李察利臣（RICHARLISON de Andrade）和卡維特利雲（Dominic CALVERT-LEWIN），加上本身不俗的防線，今季聯賽連同盃賽累積7連勝。

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安察洛堤三度與J-Rod合作（按圖進入）

被全世界睇死的J-Rod

三員新兵之中，阿倫是安帥在拿玻里舊部，J洛迪古斯更是他由皇馬到拜仁一路提攜的愛將。後者在2014世界盃一戰成名，轉投皇馬卻在安察洛堤離隊後無以為繼，最終淪為冗員，被外借拜仁兩年，回隊後長坐冷板。加盟愛華頓之時，不少人擔心他欠缺速度加上身體對抗性不足，根本無法在英超立足，結果他一再用表現證明身價。

快人一步的超強足球視野，加上落點精準的傳球、百步穿楊的罰球，配合聰明的走位和後上入楔，J洛迪古斯4場正選已取得3入球2助攻，不單盡顯個人實力和級數，亦帶領愛華頓英超開季4戰4勝。

當然目前只是球季的開始，一切尚有很大調整空間。愛華頓能否彷照李斯特城2015/16球季一樣寫下奪冠奇蹟為時尚早，至少安察洛堤和J洛迪古斯為英超帶來優雅，比爾沙和列斯聯重新燃起激情，在悲觀慘淡的疫情年之中，為球迷重新帶來夢想與希望，注入一股無論如何也要奮戰下去的正面力量，結果如何也值得掌聲與尊敬。

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