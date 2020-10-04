【港超聯】傑志全場命中率不足五成　黃洋：經歷對小將成長有幫助

港超聯球隊傑志今日（4日）面對榜下游的南區全場17次攻門，在8次中框下只斬獲一個入球，結果在大好形勢下失分。 賽後無論將帥都十分失望，但足球場上任何事也可發生，朱志光及黃洋都指會樂觀面對。

「藍鳥」主教練朱志光透露賽前已深知南區會踢「風流波」，早勸導球員要承受壓力，惟最終事與願違，「對方踢得消極，全場攻門一隻手數得晒，我們主導比賽，但球員未能把握機會，這也沒有辦法。」

南區90分鐘內共起腳3次，即憑日援川瀨浩太破門，效率明顯比17射8中、1入球的傑志高。朱志光稱王振鵬傷出為防線帶來衝擊、導致失球，「如果龍門能將防線推前，入球可能不會發生。」他補充，王振鵬自稱拉傷，但仍需進一步了解傷勢。

謝德謙今仗救出多個險球，包括傑志全場17射8中，僅得一個入球。加維蘭（右）上半場一記單刀，被謝德謙救出。（袁志浩攝）加維蘭的單刀。（袁志浩攝）

傑志主帥朱志光去年作客擊敗富力後，曾指開心得如「跌電話再執番」，今次失分，又再作出相似比喻。（袁志浩攝）

【精選圖集：傑志1：1冠忠南區】

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心情如坐過山車 黃洋冀經歷助小將成長

「藍鳥」隊長黃洋賽後同樣失落，他將失分歸咎球員欠集中，埋門一腳亦有待加強。「大哥」承認，球隊今次衝冠機會難逢，無奈失之交臂，「全踢都踢得很開心，但結果不開心。」

傑志在復賽首戰不敵東方龍獅，早被認定爭標機會渺茫；但球隊接連勇挫理文與富力R&F，頓成「大熱」，結果今場再度將奪冠主導權拱手相讓。全隊兩周內的心情猶如坐過山車，朱志光更這樣形容此刻心情，「很失望，就像掉了錢包，找回失物，錢卻不見了，唯有接下來省着點用。」

被問到失分後的感覺，黃洋反而沉思了一會，他誠言：「感覺都差，真係唔開心」。可是「大哥」重申球隊煞科戰仍會以勝利為目標，「陣中年青球員有這樣高低起跌的經歷，對成長、甚至下季表現有很大幫助。始終我今季在傑志能看到希望，一定不會放棄。」

傑志將原先擁有大好的爭標機會斷送，完場後球員十分失落。（袁志浩攝）

南區逼和兩勁敵 「反思對弱隊為何失分」

南區今戰對傑志兩翼採取針對性防守，勇救多個險球的守門員謝德謙認為球員發揮尚可，「對手要爭冠軍，踢得很有目的性，我們為球員狀態，及下季鋪路，一分已很滿足。」

南區先後逼和富力及傑志，成為今季港超的最強「攔路虎」，謝德謙指全隊更需反省，為何鬥愉園會失分，「一支球隊最重要是穩定，對強隊有表現，對弱旅卻失分，這點一定要檢討。」球隊最後一戰對理文，謝德謙希望能拿下復賽後首場勝仗。