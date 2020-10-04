【英超】李斯特城全勝走勢告終　華迪失靈　遭韋斯咸輕取

開季首3輪全勝的李斯特城一直強勢，未料上輪強勢5：2大勝曼城後，今輪竟敗在來訪的韋斯咸手上。

李斯特城首三輪聯賽每仗都轟入至少3球，面對上輪以4：0淨勝狼隊的韋斯咸，本可預期一場入球大戰，李城亦獲看高一線。未料作客的韋斯咸戰至14分鐘，已由米查利安東尼奧接應傳中，頭槌頂成1：0。

落後的李城雖掌握控球，但34分鐘再遭打擊，柏保路科奴斯把握一次反擊，接應長傳射破卡斯柏舒米高十指關。

米查利安東尼奧為韋斯咸打開紀錄。（Getty Images）

柏保路科奴斯力壓蘇恩古，將皮球送入網窩。（Getty Images）

換邊後戰況一度膠着，韋斯咸在72分鐘曾有機會再拉開比數，迪格蘭賴斯個人突破後窄角度抽射卻中楣彈出；到83分鐘，入球功臣柏保路科奴斯一記妙傳予查洛保雲，由這位射手將比數擴至3：0。

李斯特城全場不乏入球機會，卻喪失以往的把握力，直到補時階段才有哈維班尼斯扳回一球，但遭VAR裁定無效，終以0：3爆冷落敗。李城的全勝走勢就此告終，意味英超的全勝球隊只餘默西塞德郡雙雄——4場全勝的愛華頓，及周一凌晨出戰阿士東維拉的利物浦。

占美華迪今場罕有地未有進帳。（Getty Images）

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