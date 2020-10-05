【英超】拉美拿倒地令馬迪爾領紅被逐　蘇斯克查諷刺對方演技浮誇

曼聯與熱刺的英超重頭大戰，拉美拿與馬迪爾上半場一次「推手」，最終該名曼聯前鋒因報復被紅牌驅逐，成為今仗的轉捩點，紅魔鬼在十人應戰下慘敗一仗。 曼聯主帥蘇斯克查當然不滿拉美拿的行徑，賽後暗諷該名熱刺球員「扮晒嘢」，傷勢嚴重需要「立即施手術」。

英超今輪重頭戲，曼聯主場鬥熱刺，開賽早段已經相當精彩，7分鐘炮製3個入球。戰至上半場中段，熱刺一次角球攻勢，拉美拿與馬迪爾在禁區內互有動作，拉美拿先以反手推開馬迪爾，該名曼聯球員沉不住氣贈拉美拿一記耳光，及後見機隨即掩面倒地，球證安東尼泰萊立即向馬迪爾出示紅牌，而拉美拿則得一面黃牌。

拉美拿與馬迪爾「玩手」逐格睇：

拉美拿「被擊中」倒地，蘇斯克查直斥拉美拿演技浮誇。（路透社）

曼聯十人應戰，加上中堅拜利立即「派膠」，使曼聯形勢雪上加霜，熱刺有更多空位進攻，成為今仗的轉捩點，埋下大敗的伏線。作為事件主角之一的拉美拿，半場時已被摩連奴調離場。

蘇斯克查賽後直認紅牌對全場影響甚大，更直斥拉美拿的反應誇大，「紅牌影響當然非常大，首先馬迪爾被拉美拿推開後未有跌倒，當他以相若力度回擊拉美拿時，他卻反應非常大，他就像嚴重得要立即施手術一樣，如果他是我的麾下，我必定會懲罰他。」

馬迪爾領紅，但拉美拿只獲一面黃牌，這個判決同樣惹來爭議，球證當時並未查看VAR畫面已直接給馬迪爾紅牌。熱刺領隊摩連奴賽後談及該紅牌時，直言曼聯沒有權利為沒有VAR而投訴，「我沒有看到該犯規動作，如果有球隊可以為VAR的判決投訴，那一定是熱刺，但曼聯絕不能投訴，事關他們在VAR得益太多。」

英超第4輪賽果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

【曼聯大敗，蘇斯克查在場邊愁眉深鎖】