【01球評】利物浦2：7紀錄大敗響警號　四大問題必須正視　　

利物浦爆大冷2：7大敗予阿士東維拉，創下英超衛冕球隊歷來最大敗仗。今場即使失去三大主力，仍絕對不是大敗的藉口，畢竟對手只是上季歷盡驚濤駭浪才成功護級的維拉。 今場敗仗對力求衛冕的利物浦絕對是一大警號，以下四大問題必須盡快對症下藥。

今場利物浦因門將艾利臣受傷，要由後備門將阿祖安把關，中場隊長佐敦軒達臣只列後備，最終亦沒有上陣，新加盟的堤亞高艾簡達拿和前鋒沙迪奧文尼均因確診新冠肺炎避戰。

前中後三線失去主力，紅軍表現走樣，被維拉攻門多達19次，終大敗2：7。問題在哪裏？

利物浦作客2：7大敗予維拉，創下衛冕球隊最大敗仗。（Getty Images）

【利物浦爆冷大敗 眾將頭耷耷】（按圖放大）

問題1. 防線集中力嚴重下降 「羅賓漢」重臨？

自從上季尾穩奪英超冠軍一刻開始，利物浦防線立即集體「去度假」，連大將軍雲迪積克也不時犯錯導致失球，那是由2018/19到2019/20球季奪冠前絕對不會出現的鏡頭。為奪冠大計神經繃緊經年，球員心態上放鬆一下也是人之常情，滿以為到新球季展開眾將便會收拾心情，怎料揭幕戰對列斯聯立即失掉3球，再次響起警號。

之後兩仗面對爭標對手車路士和阿仙奴，紅軍立即回復冠軍隊應有水平，誰想到他們對維拉時遇弱愈弱的老毛病又固態復萌，再做俠盜羅賓漢？當雲迪積克自顧不暇之際，他的年輕拍檔祖高美斯更是如在夢中，不斷失位。即使今仗7個失球中有3個是省中人改變方向的無運波，高普也必須盡快提升防守球員集中力和調整面對下游球隊時心態。

沒有軒達臣，紅軍中場強度大減。（Getty Images）

問題2. 軒達臣倚賴症 中場強度不足

有些球員當他在陣中未必很突出，失去他的時候方知有多重要，利物浦隊長佐敦軒達臣就是一例。早前受傷今仗只列後備，沒有軒達臣在陣的紅軍中場欠缺一份緊咬對手不放的硬氣。他一落場不單以身作則，每一分鐘均勇悍緊纏對手，還不斷向隊友提場點醒各人，當隊友失位時總是第一時間為對方補位堵塞漏洞。

法賓奴雖是6號位首選，但踢法偏向陰柔；拿比基達進攻才能遠勝防守；兩人同時在陣，韋拿杜姆獨力難支之下，中場強度實在令人憂慮。今場維拉射門多達18次，相比起防線失誤，更大問題其實是中場搶截力和控制戰局能力不足，將主動權送給對手。中場線對軒達臣的倚賴太甚，導致他一缺陣的比賽戰力大減，針對這問題球隊今夏買入堤亞高艾簡達拿，他因確診新冠肺炎未能上陣，只能說是不幸。

【無助的阿祖安】（按圖放大）

問題3. 後備門將成最弱一環

艾利臣是全球最佳門將之一，又正值當打之年，正常來說後備門將位置不用多煩惱。然而強如艾利臣也不是機械人，也會受傷，上季他在最關鍵的3月初再次受傷，之後利物浦一星期內接連在足總盃和歐聯出局，對馬德里體育會一仗完全暴露後備門將阿祖安（Adrian）水平不足的弱點。

今仗所失第一球，正是他接應隊友回傳後犯錯，誤將皮球送到對手腳下。之後6個失球大致上跟他無關，只是「輸壞個頭」出事。另一門將卡列奧斯（Loris Karius）已外借柏林聯，轉會窗亦關閉在即，意味門將位置不會再有變動。如此一來，正選與後備門將水平相差太遠，一旦艾利臣有什麼「冬瓜豆腐」便要擔驚受怕，大軍名單只要不見他的名字，便會成為陣中最弱一環。

法明奴遲遲未在最佳狀態。（Getty Images）

問題4. 法明奴谷底不見天日

除了中後場問題以外，紅軍前鋒法明奴狀態持續低迷也值得關注。沙迪奧文尼由上季勇態持續至今，他的缺陣對球隊打擊甚大。法明奴是前線鋪橋搭路關鍵人物，即使他的作用不一定靠入球印證，自紅軍上季奪冠至今他一直狀態低沉，今季4戰至今尚未開齋，昨仗沙拿在前線有獨力難支之感，Bobby必須盡快操起挺身而出，否則今季爭霸或陷入艱苦局面。

疫情之下今季不時出現大比數爆冷賽果，早前先有曼城2：5不敵李斯特城，昨晚再有曼聯1：6大敗予熱刺，到利物浦2：7慘負維拉。沒有現場球迷打氣，球隊落後下似乎失去逆境捱下去的勇氣，往往兵敗如山倒。晏菲路一直是紅軍最強後盾，英國傳媒早已憂慮失去球迷打氣下，利物浦今季表現或大打折扣，今仗作客大敗到底是出於偶然或是結構問題，尚要持續觀察多一段時間。

英超第4輪賽果（按圖放大）：