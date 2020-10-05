【英超】阿仙奴炒吉祥物　綠色恐龍27年人情味敵不過疫情

新冠肺炎影響全球經濟，球壇亦大受影響，阿仙奴早已於5月裁員，8月又解僱55名員工。「兵工廠」近日宣布實施新一輪節省開支政策，其中包括解僱吉祥物Gunnersaurus的扮演者Jerry Quy，結束其吉祥物生涯。

Jerry Quy自Gunnersaurus於1993年首次亮相後，就一直於比賽日扮演這隻綠色恐龍，但因為現時新冠肺炎仍然肆虐全球，英國政府仍未能准許開放球場給球迷入場，阿仙奴認為Gunnersaurus成為「沒必要開支」，決定解僱兼職吉祥物的Quy。

阿仙奴吉祥物將會暫別球迷。（Getty Images）

除了失去扮演吉祥物外，Quy失去了球迷聯絡人的工作，就算最終球場重開，他亦不會再擔任這個職務。

阿仙奴實行最新一輪節省成本措施，包括解僱吉祥物扮演者Jerry Quy。（Getty Images）

不過，阿仙奴指Gunnersaurus一定會與球迷再見，亦指Quy可在球場重開後繼續以吉祥物的身分跟大家見面。Quy自1993年起就是擔任Gunnersaurus一角，27年盡忠職守，更曾因比賽與兄弟婚禮撞期，選擇了工作為先。

不少球迷都對阿仙奴的決定感到失望，批評球會冷血，「解僱」Gunnersaurus行為可恥。

阿仙奴2006年告別高貝利，Gunnersaurus與亨利及艾殊利高爾分享高貝利的最後時光。（Getty Images）

阿仙奴班主哥朗基（Stan Korenke）雖然資產總值達83億美元，但「兵工廠」運作自負盈虧，十分倚重比賽日收入，故疫情影響嚴重，亦是第一支英超球隊與球員達成減薪協議。最初協定12個月減薪12.5%，但在8月贏得足總盃，取得歐霸盃參賽權後減至7.5%。

「兵工廠」已於5月終止10名球探，到8月又解僱55名「職位重疊」的職員。

英超第4輪賽果（按圖放大）：