環意｜英國大熱湯馬士炒車　幸無骨折可繼續　落後11分鐘已失勝機

英國車手湯馬士（Geraint Thomas）於環意第3站意外輾過水樽炒車，雖然沒有骨折，但傷勢似乎不輕，加上意外使他總排名由該站前第3，跌落53，落後領先車手逾11分鐘，難以挽回劣勢，車隊表示將於第4站前再作檢查，決定是否繼續下去。

湯馬士開賽前已是大熱門，第3站前排第3位，落後領先的意大利車手加拿（Flippo Ganna）23秒，但在正式開賽前的中立路段（Neutral Zone）輾過水樽失平衡，「救車」失敗倒地。

湯馬士輾過水樽炒車。（網上圖片）

雖然湯馬士最後捱到返終點，但只見他背部左邊傷痕累累，手肘亦擦傷了。其所屬車隊Ineos Grenadier賽後送他到醫院進行檢查，證實沒有骨折，但第4站前會再進行檢查，決定是否繼續作賽。

湯馬士傷痕累累。（美聯社）

湯馬士雖然可以繼續比賽，但今站起已跌落第53位，落後今站取得總排名領先的葡萄牙車手祖奧艾美達（Joao Almeida）11分17秒，縱仍有18站比賽，但要追回這差距的機會十分渺茫。

葡萄牙車手艾美達環意暫時領先。（美聯社）

Ineos今年於環法、環意都損失慘淡，湯馬士及4屆環法冠軍富美（Chris Froome）都為了衛冕的貝勞（Egan Bernal）讓路，湯馬士參加環意，富美則挑戰環西。不過，貝勞退出比賽，湯馬士如今又未知能否繼續，唯一希望將變成環西。