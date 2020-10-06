【體育熱話】意車手相撞退賽後失控　怒擲戰車部件攻擊對手

「揸車切忌心浮氣燥」，是道路使用者的格言。 一名意大利的賽車手高巴利，在世界高卡車錦標賽決賽中，因與對手發生碰撞退賽，該名車手心有不甘，竟然「爆seed」以部件擲向賽道上高速飛馳的戰車，幸好未有發生嚴重意外，險象環生。 高巴利賽後更找對手秋後算帳，攻擊對手。前F1世界冠軍畢頓直言，應以永久停賽懲罰該名車手。

世界高卡車錦標賽（FIA Karting World Chmapionship）在意大利布雷西亞上演，由法國車手Jeremy Iglesias奪走冠軍。意大利車手高巴利（Luca Corberi）力爭主場奪冠，戰至第9圈，與伊波尼圖（Paolo Ippolito）相撞撞向賽道防撞欄後退賽，無緣主場踏上頒獎台。

高巴利在意外退賽後，未有立即離開賽道，突然失去理智，走向撞向防撞欄的高卡車，拆掉戰車的「泵把」（Bumper），懶理賽道工作人員阻撓下，手持泵把走向賽道旁邊，試圖以泵把攻擊伊波尼圖。

高巴利失去理智，嘗試以泵把攻擊與他相撞的車手。（影片截圖）

即使高巴利走向賽道旁邊，賽事未有因此受影響，賽道上的戰車繼續全速前進。高巴利等候適當時機，踏進賽道時高舉泵把並試圖攻擊對方，高速飛過的戰車輕微擦過，險象環生，惟賽事繼續作賽。高巴利攻擊不遂後，就像過馬路一樣橫越賽道，他繼續漠視工作人員的勸喻，跨越賽道。

【「賽車黐線佬」怒掟泵把】

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高巴利等待賽事完成後，在等候區再度靜候良機，當伊波尼圖返回等候區時，高巴利助跑撞跌伊波尼圖，二人隨即扭成一團，及後高巴利的父親加入戰團，衝向攻擊伊波尼圖，附近的車手及工作人員見狀即時上前嘗試調停，現場情況一度十分混亂，十多人才可平息事件。

E o covardão ainda foi atrás do moleque, claramente menor, na surpresa. Que vacilão. https://t.co/9pEH7bTj7O pic.twitter.com/Ym7YhFwpcy — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) October 4, 2020

F1前世界冠軍畢頓（Jenson Button）透過Twitter譴責事件，直言高巴利的行徑惡劣，呼籲國際汽聯永久「釘牌」，「高巴利毀掉了自己的職業生涯，他與父親的低劣行徑，值得被國際汽聯永久禁賽。」

畢頓立即譴責高巴利的行為，並希望國際汽聯永久釘牌。（Twitter截圖）

F1未來8站賽程（按圖放大）：