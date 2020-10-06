【港超聯】東方龍獅大勝愉園進佔榜首　煞科日挫富力即成三冠王

2019/20港超聯球季即將劃上句號，隨着傑志前日意外賽和冠忠南區失分，東方龍獅重奪爭標主導權，只要勝出餘下兩輪聯賽即可首膺港超三冠王。 今日（6日）東方在旺角大球場對愉園，先勝一場4：0，只剩對富力一關。

面對賽前揚言要當攔路虎的愉園，東方龍獅今仗以辛祖及盧卡斯任雙箭頭，近況不俗的艾華頓則累積滿黃牌需停賽。

有球迷於旺角場外觀戰。（高詩琦攝）

早段全是東方的天下，但愉園亦戰意十足，多次在禁區內閂到對手攻門，14分鐘東方遇上首次黃金機會，陳浩瑋右路禁區外近邊線搏得罰球，黃威開出地波、利馬接應起腳被擋出，未幾盧卡斯近射又被閂出。

愉園亦非一味捱打，在寥寥可數的反擊機會中，朱偉鈞兩度成功突破入禁區起腳，但一次被葉鴻輝接實、一次不中目標。

愉園非一味捱打，但反擊未能威脅東方大門。（高詩琦攝）

東方龍獅下仗只需贏富力就可封王。（高詩琦攝）

東方狂攻至半場前終攻破愉園的「血肉長城」，由黃威打開紀錄，打開缺口後，下半場亦踢得更順利。換邊後僅2分鐘，李嘉耀右路傳中，盧卡斯禁區內撞射入網，50分鐘再有利馬一記左路窄角度罰球建功，東方至此遙遙領先至3：0。盧卡斯末段再建一功，鎖定4：0勝局。

愉園賽前揚言要做東方爭標的攔路虎，但最終輸波而回。（高詩琦攝）

盧卡斯亦有進賬。（高詩琦攝）

今場大勝後，東方將在煞科日激戰仍有一絲爭標希望的富力R&F，若然獲勝，則不論傑志對愉園的戰果如何，都可以奪得聯賽冠軍，連同早前已「落袋」的足總盃及高級組銀牌在內，將首度在港超聯年代成為「三冠王」。