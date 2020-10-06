【港超聯】李志堅距「個人衛冕」只欠一場　梁冠聰：三冠在等我們

隨着東方龍獅今日（6日）大勝愉園，重奪爭標主導權，意味周日（11日）煞科日的兩場大戰——東方對富力R&F和傑志對愉園，將十分關鍵，東方將帥都對煞科日期望甚大。

東方目前以18分排在榜首，以1分之差領先次席的傑志，富力同得17分但對賽成績輸蝕下排第3，東方若在最後一場擊敗富力，即可奪得聯賽冠軍成為「三冠王」。若然失分而傑志獲勝，錦標則會屬於傑志，倘富力擊敗東方而傑志失分予愉園，富力將首度稱王。

李志堅：「所有事都靠自己，無論如何，所有人已盡力，無悔。」（高詩琦攝）

李志堅曾憂再失主導權：「已無悔」

上季領和富大埔歷史性奪得港超冠軍的李志堅，若能領東方在聯賽封王，將完成「個人衛冕」，他坦言對愉園前一日還有點怕失去主導權，但既已來到最後一場，「所有事都靠自己，無論如何，所有人已盡力，無悔。」

這位上季「最佳教練」無論帶領大埔或東方，都曾與富力在爭標關鍵戰或決賽交手，且每每笑到最後，他笑言：「不知道為什麼每次都這麼巧合，令最後一場比賽這麼刺激，本身（失去爭標主導權時）都有少少放假feel（感覺），但依家壓力返晒嚟！」

東方要成為三冠王，最後一戰要擊敗富力。（高詩琦攝）

+ 3 + 3 + 3

談到自己的優勢，在頂級聯賽已連續執教10年的堅Sir道：「每個人在一個行業浸淫已久的話，都會累積到一定經驗，但也要視乎球會是否支持和球員。遇到好球員和好老闆是我的優勢，其實每次比賽我都是希望不要輸太多，要捱，是每個人必經，到今天才有了對很多球員很了解等的優勢。」

今日出任中堅的梁冠聰，亦有信心可以完成最後一步：「看自己如何把握，機會一日未踢都唔知，勝和負都有機會，但以我們團隊的士氣，每個球員都很清楚自己位置和需要什麼，三冠王已在等我們。」

黃浩然指要左右聯賽結局。（高詩琦攝）

愉園小將：要左右聯賽結局

今仗落敗的愉園，下仗將對仍有機會爭標的傑志，中堅黃浩然矢言：「我們雖不是爭標份子，但作為復賽參賽球隊，希望能左右聯賽結局，證明球隊不止陪跑，自己和隊友都想證明自己。」主帥鮑家耀則道：「不要管對手是否爭標，做好自己。」