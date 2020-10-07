【壁球】李浩賢遇車禍骨折現已出院　冀養傷後復出：無嘢做唔到

香港壁球運動員李浩賢（Max）上月在屯門公路遇上交通意外肋骨骨折，他在Facebook透露昨日（6日）下午已出院返家休養，並表示在住院休養期間反省人生，重新學會感恩。

Max於上月在屯門公路往荃灣方向近汀九橋駕駛時，失控撞向石壆後一度被困，交通意外導致他肋骨骨折，昨午終於出院返家休養，與家人團聚。世界排名最高達男單第12位的他透露，意外讓他重新感悟人生：「醫院的生活，我多了用第三者的角度去看人和事，每個人做事都有難處，面面俱圓可能並不是所有事的解決之道，同理心、互相理解也許會令人放下執著。」

李浩賢在兩年前的亞運贏得兩面銀牌。（葉詩敏攝）

他又指在生命裏一直有幸運伴隨，這次交通意外亦不例外，「恐懼、痛楚與成功、喜悅的感受截然不同⋯⋯我慶幸在孤單的時間並不寂寞，而痛楚亦令我知道呼吸是一種減痛的方法，同時也證明我仍活着⋯⋯很抱歉令家人、好友、教練擔心，多謝你們。有你們在我身邊，我感到十分幸福。」

他留院時身體插上各種醫療儀器讓他寸步難移，家人因疫情無法探病，中秋佳節也只能透過視像形式與家人渡過，一對女兒還以為爸爸去了比賽。

李浩賢表示留院期間，一對女兒當他出國比賽。（李浩賢Facebook）

Max透露恢復情况良好，惟仍需養傷一至兩個月，32歲的他準備養傷後復出：「只要有心，我相信無嘢做唔到嘅，係就係年紀大咗啲，不過可以做，我都會盡力做！」

現世界排名第46位的李浩賢曾在2017年首奪壁球亞錦賽金牌，並在2018年雅加達亞運會奪得壁球男單及男團兩面銀牌。