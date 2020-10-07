法網｜應屆美網盟主添姆打到殘出局　拿度4強遇「阿根廷小巨人」

「泥地王子」添姆（Dominic Thiem）打到筋疲力盡，激戰超過5小時後，終於在法網8強以2：3不敵「阿根廷小巨人」舒華斯曼（Diego Schwartzman），無緣入4強鬥拿度（Rafael Nadal）。

當地時間昨日（10月6日）法網男單8強，3號種子添姆再挑戰體能極限，繼16強打足5盤贏加斯頓（Hugo Gaston）後，再跟舒華斯曼鬥足5盤。兩人首盤已經戰至決勝局，舒華斯曼贏細分7：1先下一城，但擅長泥地的添姆連贏兩盤7：5及7：6，其中第3盤決勝局，添姆贏細分8：6，這名奧地利球手領先盤數2：1。

【「阿根廷小巨人」舒華斯曼首入大滿貫4強】

在關鍵的第4盤，舒華斯曼曾領先添姆5：4，第10局是舒華斯曼的發球局，一度領先40：0，手握3個set point，但添姆連得5分，追成平手。添姆救第3個set point的一球相當精彩，雖然舒華斯曼的斜線已經很獨到，但添姆回一板直線更叫人拍案叫絕，令舒華斯曼只能無奈地望住這一球。

【添姆精彩直線還擊片段】

其後兩人又要打到決勝局，舒華斯曼贏細分7：5扳平盤數。在最後一盤，添姆的體力無以為繼，舒華斯曼贏多盤6：2，以盤數3：2淘汰添姆，晉身4強。28歲的舒華斯曼首次打入大滿貫4強，會跟拿度爭入決賽。

【「泥地王子」添姆承認超出體能極限】

舒華斯曼及添姆這場8強打了5小時8分鐘，剛贏得美網冠軍的添姆坦言體能已超出極限。他說：「老實講，我今日已經超出極限。如果我贏到的話，會有兩日時間休息，可能趕及恢復過去，但現在無論是體能還是心理上，我都已到達極限了。我已經竭盡全力。這是一場精彩的比賽，我覺得這是職業生涯首場超過5小時的比賽。舒華斯曼配得上今場勝利。」

舒華斯曼賽後表示，他在第2、3盤都有不少機會，但都錯失了，他說：「我有很多機會，有輕易的，亦有困難的，每次機會都不同，但我都一一錯失。我在第4盤的決勝局打得非常好，之後在第5盤我保持到勇態。最後，我覺得自己的體能比對方好。」

添姆（左）及舒華斯曼賽後握手。（路透社）

同日另一場8強，「泥地王」拿度花了2小時49分鐘，以7：6、6：4及6：1直落3盤擊敗19歲意大利小將仙拿（Jannik Sinner）。因為舒華斯曼對添姆那場打了5小時，所以這場比賽到晚上10時半才開波，打到當地時間深夜1時半才完結。

【拿度晉級法網4強】

意大利小將仙拿不敵拿度出局。（路透社）

12次贏得法網冠軍的拿度表示，在深夜打波相當不容易，氣溫是最大敵人。他不滿意賽程安排，他說：「當然，打到深夜1時半並不理想，但最大問題是天氣，這種天氣太冷了。對於打網球，真的太冷，不是嗎？」

2號種子的拿度會在周五4強面對舒華斯曼，兩人過往10次交手，拿度取得9勝1負的佳績。