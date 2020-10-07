足球熱話︱皇馬40年來首食白果　巴塞蝕近億　西甲豪門惡夢轉會窗

西甲兩大班霸皇家馬德里和巴塞隆拿向來在轉會市場予取予攜，一來恃着財雄勢大，二來球會多年建立形象成為不少球員夢寐以求的目的地，對南美球員往往有致命吸引力。 可是今夏轉會窗由他們以至其他西甲球隊均交投淡靜，皇馬更是40年來首度夏季轉會窗「食白果」，令人意料不及。

向來以豪華陣容著稱的皇馬，每逢夏天引入各地名將已成慣例。今個夏天竟然沒有買入任何新球員，為40年來首次。

西班牙《阿斯報》指出，皇馬會方認為在新冠肺炎疫情之下，改善財政狀況較提升球隊戰力重要，數月前球會領導層已決定今夏閂水喉。

皇馬40年來首度在新球季沒有買入新兵。（資料圖片／Getty Images）

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皇馬今夏轉會市場淨賺近億

皇馬不止沒有買人，還來一趟瘋狂大清貨，當中包括會長佩雷斯一手引入用來成為銀河艦隊生招牌的兩大星將加里夫巴利（Gareth Bale）和哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez）。兩人均不在主帥施丹的未來藍圖，亦同為高薪一族，送走他們有助減省班費。

此外，他們同時借走或賣走13個年輕球員，收回近億歐元，為來季計劃一口氣引入麥巴比和夏蘭特儲彈藥。

即使沒有花錢增兵，新球季隊中依然不乏新面孔：上季外借皇家蘇斯達的挪威「神童」奧迪加特（Martin Odegaard）強勢歸隊，21歲烏克蘭門將盧寧（Andriy Lunin）和24歲右閘右閘奧迪奧蘇拿（Alvaro Odriozola）亦分別自奧維多和拜仁回到陣中。他們同時從預備組提拔3員小將升上一隊，補充戰力。

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巴塞同樣大清倉 量入為出

另一邊廂，巴塞隆拿不約而同亦來個大清倉減班費。美斯離隊鬧劇後，新帥朗奴高文上場清走蘇亞雷斯、維達爾和拿傑迪錫三大老將，阿達杜倫（Arda Turan）和拉芬拿艾簡達拿（Rafinha）終獲免費送走。

年輕右閘施美度以3000萬歐元賣到狼隊、右翼卡利斯佩雷斯（Carles PEREZ）1100萬歐元賣到羅馬、21歲左中場古古列拿（Marc CUCURELLA）1000萬歐元賣到基達菲。比較離奇的是以24歲的艾法美路交換已30歲的祖雲達斯中場比真歷回來，只賺1200萬歐元差價。

美斯一度接近離隊，最終戲劇性留在巴塞隆拿。（Getty Images）

兩將拒離隊 買不起迪比

3100萬歐元從布拉加買入的葡萄牙小將法蘭斯高查卡奧（FRANCISCO TRINCAO），早在今年1月落實，當時仍未知疫情嚴重性。另一新兵為2100萬歐元從阿積士買入達斯（Sergiño Dest），填補施美度離隊右閘空缺。

朗奴高文最想買入的荷蘭國腳迪比（Memphis Depay），卻被里昂主席踢爆連3000萬歐元轉會費也付不起。然而最新消息指出，巴塞管理層只願在成功放走奧士文尼迪比利後，才引入迪比，由於迪比利拒絕被外借到曼聯，因此交易告吹。他們亦希望放走守將烏姆迪迪為薪酬減磅，惟他同樣拒絕離隊。

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勁蝕近億 負債纍纍

總結今夏轉會窗，巴塞帳面上花費仍達1.24億歐元，收入則為1.26億歐元，成功達到收支平衡。數字看來頗高，其實當中一半來自比真歷與艾法美路的一宗交換。

他們剛公布2019/20球季財政狀況，年度勁蝕9700萬歐元兼負債4.88億歐元，前景令人憂慮，往日巴塞一再豪氣一擲過億歐元搶購其他球隊主將的手段，相信短時間內難以復見。

【今夏已落實足球轉會】