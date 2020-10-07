【足球】華拿出現感冒症狀　德國主帥證已接受新冠肺炎檢查

德國周四跟土耳其進行熱身賽，領隊路維（Joachim Low）證實射手迪姆華拿（Timo Werner）由於出現感冒症狀，未與國家隊會合，並指該名車路士球員已接受新冠肺炎檢測，正在等待結果。

德國於今次國際賽檔期將會對土耳其，然後與烏克蘭及瑞士進行歐洲國家聯賽分組賽。不過，德國領隊路維證實，入選29人名單的華拿仍未前往科隆報到，跟隊友會合。

路維出現感冒症狀。（Getty Images）

路維指華拿現時留在英國，等待檢測報告。（Getty Images）

路維證實24歲的華拿出現感冒症狀，又指華拿已經接受新冠肺炎檢測，但仍在等待測試結果。華拿今季轉戰英超，加盟車路士，過去3場對西布朗、熱刺、水晶宮都踢足全場，但至今仍未攻入其英超生涯第一個入球。

堤亞高艾簡達拿亦確診新冠肺炎。（Getty Images）

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

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英國疫情近期有回升跡象，10月6日更有多達14542新確診個案。疫情回升波及英超，利物浦有堤亞高艾簡達拿等人確診，韋斯咸領隊莫耶斯亦「中招」。

華拿英超仍未錄得入球。（Getty Images）

至於與華拿同樣今夏轉投車路士的夏維斯，路維指這名中場會於對土耳其一仗正選出場，又盛讚他可以提升德國整體實力。

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