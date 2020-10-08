【足球轉會】蘇斯克查今夏轉會四大目標　曼聯竟無個簽得到

夏季國際轉會窗已於10月5日關上，防線表現未如理想的英超豪門曼聯，並未買入中堅球員，令球迷甚為不滿，在各大網上論壇怨聲載道。 最新消息指出，紅魔主帥蘇斯克查在今夏有四大轉會目標，當中兩人正是中堅，惟球會未能成功簽入任何一人。

曼聯新球季演出令人失望，英超聯賽首仗1：3不敵水晶宮，接着對白禮頓戰至補時10分鐘才憑一球十二碼3：2險勝，第三戰再以1：6恥辱大敗予舊帥摩連奴領軍的熱刺，只得3分排第16位，最大問題是3場波已合共失掉11球之多，中路守將位置被認定為最弱一環。

當球迷期望球隊會趁轉會窗期間增兵，提升中堅位置實力和深度，可是每天等了又等，到閂窗一刻依然等不到球會買入中堅的消息。

曼聯今個夏天先買入阿積士23歲中場雲迪碧克（Donny van de Beek），之後一直未再「入章」，到轉會窗關閉當天，才一口氣簽入以下四員新兵：

曼聯死線壓哨簽4新兵（按圖放大）

曼聯開季戰績不佳，中路防守問題甚大，令他相當頭痛。（Getty Images）

蘇斯克查今夏4大收購目標

曼聯今夏買入5人，卡雲尼是前鋒，兩個年輕小將同為翼鋒，雲迪碧克為中場，守將只有從波圖簽入的阿歷士迪尼斯（Alex Telles）一人，惟此子是左閘，收購未能增強急需增兵的中堅及防守中場位置。

ESPN引述消息人士指出，曼聯主帥蘇斯克查今夏轉會目標包括多蒙特翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho）、阿士東維拉中場基亞利殊（Jack Grealish）以及一個具份量的中堅，他心目中有兩大人選：RB萊比錫的烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）及般尼茅夫的尼敦阿基（Nathan Ake）。他希望簽入其中一人，作為隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）的中堅拍檔。

結果曼聯未能簽入他所希望的任何一人，而且新兵之中一個中堅也沒有。

【曼聯大敗，蘇斯克查在場邊愁眉深鎖】

+ 2 + 2 + 2

新兵沒有一個是心水

最大問題是，5員新兵沒有一個是蘇斯克查和教練團隊的主要收購目標。ESPN亦指，曼聯每宗交易完成之前均曾諮詢蘇斯克查，包括尚未在英超正選上陣的雲迪碧克。

今次已非曼聯首次錯過蘇帥主要收購目標。今年1月他極希望引入艾寧夏蘭特（Erling Haaland），曼聯為此作出不少努力，惟此子最終加盟多蒙特。紅魔亦因此在1月31日改為借用上海申花前鋒恩哈路。

眾所周知查頓辛祖是曼聯今夏頭號目標，在多蒙特企硬1.08億英鎊轉會費以及辛祖經理人的諸多要求之下，交易未能落實。阿士東維利上季成功護級，為基亞利殊定下8000萬英鎊身價後再跟他續新約，RB萊比錫亦成功跟烏柏美卡奴續約，尼敦阿基亦被曼城早在8月初快一步以4100萬英鎊簽入。

曼聯持續在轉會市場上舉步為艱，難怪早前在記者會上當被問及有關轉會方面的問題時，蘇斯克查顯得相當尷尬，甚至是手足無措。有傳媒請來「讀心神探」解讀他的身體語言，認為他展露出無助的感覺，就像「已經盡全力但卻無能而力」。

四大聯賽轉會窗最後一日交易（按圖進入）：