【FIFA 21】熱刺眾將收球員卡　哈利卡尼早知有機挑戰助攻王？

熱刺前鋒哈利卡尼今季變成了「助攻手」，4場已有6次助攻，其中對修咸頓一戰更是助攻孫興慜4次。 卡尼早知今季有機會挑戰「助攻王」？熱刺近日上載眾將早前收到球員卡時的反應，卡尼已表示「傳球或許會再升高一點」

英超開季一個月，卡尼在4仗已交出3個入球、6次助攻，現時於助攻榜居榜首，領先第2位位的阿士東維拉雙雄基亞利殊及約翰麥甘尼3球。

卡尼（左）今季已累積6次助攻。（Getty Images）

卡尼頭4場跟熱刺9個入球有直接關係，根據足球數據庫OPTA記錄，英超史上就只有阿仙奴名將亨利在2004至05年球季有更佳表現，當時紀錄為10球，這名法國一代射手最後錄得25個入球、14次助攻。

在領隊摩連奴調校下，熱刺今季反擊頗為凌厲，卡尼雖仍是箭頭,，但更多時候會現身鋪橋搭路，造就韓國射手孫興慜，現時「孫仔」已有5球進賬。

雖然助攻較多，但卡尼亦有3球進賬。（Getty Images）

卡尼早知會成為助攻王？（網上圖片）

早知今季會多助攻？

或許這個原因，卡尼早前收到《FIFA 21》球員卡時，見到傳球能力值達80時，說了一句：「也許傳球會再升高一點，大家拭目以待吧。」

熱刺近日將短片上載到社交網站，球迷都表示卡尼是否早就知道會成為「助攻王」，更認為這名英格蘭國腳將打破英超單季助攻紀錄。現時紀錄為20球，由亨利於2002至03年創下，去季「助攻王」、曼城球星奇雲迪布尼追平。

"Hmm... 68 pace is a bit harsh!" 🤔



"Pace is a bit off! Physical is a bit off!" 👀



The players discover their #FIFARatings... do you agree?

@EASPORTSFIFA ⚪️ #FIFA21 pic.twitter.com/azpGK9aNuG — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 7, 2020

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