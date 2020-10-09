【足球】英格蘭3球輕取威爾斯　英軍新鮮人齊獲國家隊首球

英格蘭與威爾斯在溫布萊球場上演友誼賽，一如英國傳媒所料，主帥修夫基派出大量國家隊新丁出戰，當中包括狀態大勇的前鋒卡維特利雲，該名愛華頓箭頭在國家隊地標戰隨即有進帳，加上高亞迪及恩格斯同樣收穫國際賽首球，結果以3：0輕取威爾斯。

英格蘭在今次國際賽期中，戰畢與威爾斯的友誼賽後，將在主場的歐洲國家聯賽賽事先後鬥比利時及丹麥。英軍在緊密賽程下，主帥修夫基特意在今仗收起哈利卡尼及拉舒福特等主力，以一眾「新鮮人」出戰，正選的11人中，僅得3人代表英格蘭上陣雙位數，上陣21次的捷比亞已是隊中的「老大哥」，今仗戴上隊長臂章出戰。

基亞利殊今仗正選披甲，供應前線的恩格斯及卡維特利雲。（路透社）

今仗正選陣容8人國家隊披甲在10次以下：

+ 2 + 2 + 2

修夫基派出丹尼恩格斯（Danny Ings）及首度國際賽亮相的卡維特利雲合作攻堅，阿士東維拉隊長基亞利殊則擔任進攻中場支援兩名箭頭。戰至上半場中段，基亞利殊右路傳中，卡維特利雲無人看管頭槌建功，在地標戰即取得入球，26分鐘協助英軍打開紀錄。

卡維特利雲首度代表英格蘭出戰，隨即取得入球。（路透社）

易邊後8分鐘，今場隊長捷比亞操刀右路罰球斬中，威爾斯守衛「大漏」，後方的高亞迪漁人得利近射破網。10分鐘後，英格蘭一次角球攻勢，泰朗明斯接應頭槌二傳，恩格斯背對龍門使出倒掛得手，63分鐘將紀錄改寫成3：0。無獨有偶，英格蘭今仗3名建功球員，同時收穫國家隊的首個入球，結果英格蘭以3球擊敗威爾斯。

卡維特利雲及高亞迪齊齊在今仗取得首個國際賽入球。（路透社）

修夫基今次徵召5名毫無國際賽經驗的球員入伍，其中4人包括正選的布卡約沙卡及卡維特利雲正選披甲，列斯占士及哈維班尼斯在下半場後備登場，一同在今仗取得首頂國家隊「喼帽」。

今季入球停不了的卡維特利雲，連續4場英超建功並攻入6球，該名愛華頓尖刀的強勢在國家隊賽事延續，取得國家隊處子入球。卡維特利雲賽後表示閉門作賽是美中不足之處，「代表英格蘭出戰，並在地標戰取得入球是夢想成真，只要國家隊需要我，我隨時候命。今仗閉門作賽是有一點遺憾，事關未能在球迷及家人面前見證極具紀念性的一刻。」

修夫基同樣對卡維特利雲有讚無彈，指他是個全能的中鋒，「卡維特利雲是個全面的中鋒，首仗表現近乎完美，無論走位﹑傳球及入球亦是無懈可擊，他絕對是對方的心腹大患。」