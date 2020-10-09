【歐國外】夏蘭特無進帳　挪威加時飲恨不敵塞爾維亞出局

歐洲國家盃外圍賽附加賽，夏蘭特及奧迪加特坐鎮的挪威，在奧斯陸主場與塞爾維亞力爭明年歐國盃決賽周的入場券，兩軍在法定時間90分鐘打成1：1平手，米連高域沙域在加時攻入奠勝一球，歐國盃將不能看到夏蘭特的身影。

歐國盃外圍賽附加賽，冰島﹑蘇格蘭及挪威在內等16支球隊，分開4條不同的線路，爭奪最後4張的決賽周入場券。擁有夏蘭特及奧迪加特兩名天才橫溢球星的挪威，與塞爾維亞爭奪再晉一級，兩名主力當然在關鍵一仗正選披甲。

塞爾維亞前鋒﹑效力富咸的米祖域上半場有打開紀錄的黃金機會，接應隊友橫傳，在門前鏟射卻「食正波底」，皮球一飛衝天，兩軍在半場互無紀錄。客軍塞爾維亞換邊後依然較多攻門機會，杜歷錫（Filip Djuricic）近門施射，挪威門將查斯甸（Rune Jarstein）反應奇快「神救」力保不失。

戰至下半場末段，塞爾維亞換出杜歷錫並換入米連高域沙域（Sergej Milinkovic-Savic），該名拉素前鋒入替後立即建功，塞爾維亞一次罰球傳中，米祖域接應橫傳予門=前的米連高域沙域輕鬆建功，81分鐘打破僵局。

落後的挪威急起直追，中場諾曼（Mathias Normann）在禁區頂面對多名塞爾維亞守將，仍然有空位在人叢中起腳直飛遠柱入網，88分鐘追成1：1平手，需要進入加時分勝負。

塞爾維亞的拿索域在加時上半場近射射中門柱彈出，挪威的防線再度響起警號。塞爾維亞的泰迪治及後在小禁區頂橫傳予米連高域沙域，該名拉素箭頭巧妙地挑射笠死查斯甸，後備入替梅開二度，成為球隊晉級功臣，在102分鐘奠定2：1的勝局，塞爾維亞淘汰挪威晉級，下仗只要擊敗蘇格蘭，便可得到歐國盃入場券。