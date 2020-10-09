【轉會】熱刺瞄準史雲斯年輕中堅　英冠5球星成最後搶手貨

熱刺在今次轉會窗大致成功，邀得「大師兄」回歸又找到夢寐以求的後備前鋒，美中不足的是中堅，暫時有出無入。 國際轉會窗已關閉，但本土窗一星期後才開閉。熱刺有意把握時間，完成主帥摩連奴的增兵大計，目標在一向有交收的英冠球會史雲斯。

國際轉會窗已在周二（6日）早上關閉，但英格蘭本土轉會窗於下周六（17日）凌晨0時才關閉，英超球會與下級聯賽球隊仍有一星期時間買賣。而熱刺在國際轉會窗未能增添中堅，轉而向史雲斯的威爾斯國腳祖朗頓（Joe Rodon）埋手。

祖朗頓（左）代表威爾斯友賽英格蘭，正選上陣半場（Getty Images）

制空力強 惟傷患多

這名22歲中堅出自史雲斯青年軍，前季正式升上一隊。他身高1.93米，右腳球員但慣於擔任左中堅，頂上功夫及截擊能力都不俗。兩季以來的表現獲外界好評，有望上升，並已獲得威爾斯代表隊垂青，剛剛對英格蘭的友賽亦曾上陣。不過，過去兩個球季，他都曾因傷休戰2至3個月。

祖朗頓（下）出道兩季，在（Getty Images）

據報熱刺曾開價700萬鎊求購，遠遠未及史雲斯標價1800萬鎊。雙方尚有時間討價還價。而且，雙方近年不論在買賣或借用均有來有往，可見關係良好。

【熱刺與史雲斯近年交易】

三後衛最後拼圖 左中堅仍缺

自從上季，熱刺的防線危機四伏，中堅尤其令熱刺球迷心驚。比利時孖寶不再穩陣，達雲臣山齊士（Davinson SANCHEZ）有體能有速度，但位置感頗差。從普捷天奴換到摩連奴手中，艾歷迪亞獲重用，逐漸取代維頓漢，擔任左中堅，但水準不穩定。完季後維頓漢約滿離隊，熱刺沒有左中堅，祖朗頓正好填補空缺。若然加盟，3中堅組合可望「齊章」，讓摩連奴安排兩側翼衛參與更多進攻組織。

熱刺今夏收購，大致合乎摩連奴心意，「拼圖」只欠中堅。（Getty Images）

今夏轉會窗，熱刺針對防線與後備前鋒而增兵，最後獨欠中堅未有收穫。他們極力希望羅致國際米蘭的斯洛代克守將史堅尼亞（Milan SKRINIAR），惟雙方就轉會費及借用後購買條款的細節談不合攏，未能成事。臨近關窗，又傳車路士中堅魯迪格（Antonio RUDIGER）有機會借用加盟。這名德國國腳近期失寵，謀求正選，爭取來年入選歐國盃大軍。不過，車路士與熱刺為同處倫敦的死敵，一向極少交收，最後亦未成事。

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英格蘭國內轉會窗尚餘一星期，英冠一些球員被認定有實力立足英超，都可能在最後關頭回歸。

【有機會在被壓哨「升呢」的英冠星級戰將】

四大聯賽轉會窗最後一日交易（按圖進入）：

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【今夏已落實轉會】