【法網】19歲天才少女封后成波蘭第一人　獲譽女版祖高域足可稱霸

法國網球公開賽女單決賽，世界排名54的波蘭新星施安迪（Iga Świątek）直落兩盤6：4、6：1輕取美國球手姬寧（Sofia Kenin），超越前人拉雲絲卡（Agnieszka Radwańska）成為波蘭首位大滿貫得主。

施安迪在決賽僅花1小時24分鐘就擊敗姬寧，今屆7輪賽事更是一盤未失，當中包括在16強淘汰頭號種子夏納（Simona Halep）。波蘭少女穩定的發球、敏捷的走位及全面的打法令這位「前一姐」也難以招架，在決賽輕鬆獲勝也是預料之中。

施安迪打法全面，令對手難以招架。（Getty Images）

法網女單決賽：施安迪封后（按圖放大）

為何施安迪獲勝後仍顯得難以置信？事實上，她在僅僅3個月前才高中畢業，當時她決定給予自己兩年時間在職業網球壇發展，再決定是否上大學，相信嬴得生涯首項大滿貫已是一個答案。

「我不知道發生了什麼事，對我來說真的太興奮了，太瘋狂了。兩年前，我才剛剛贏了青年大滿貫（溫布頓），現在我卻已在這裏！」施安迪賽後難以壓抑興奮之情，談及如何應對人生首場大滿貫決賽，她則道：「我真的不在意自己會贏或是輸，最重要的是管理好自己的期望，不要想太多。」

施安迪獲勝後顯得難以置信。（Getty Images）

施安迪的晉級過程（按圖放大）：

網壇傳奇：她會多次奪得大滿貫

受新冠肺炎疫情及傷病潮影響，今屆法網有不少巨星缺陣或退賽，包括「一姐」芭迪（Ash Barty）、應屆美網冠軍大阪直美及次圈已因傷退出的「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams），無疑令施安迪的首項大滿貫含金量稍跌。

不過傳奇球手韋蘭特（Mats Wilander）就看好施安迪可以稱霸女子網壇，更以祖高域相比：「她的基本技巧令我想起祖高域……她根本毫無弱點，一個也沒有。」不過韋蘭特認為她仍有需改善之處，「她的反手截擊還未做得很好，但她的移步很好、很有力量、也會擊出有力且有旋轉的球……我覺得她會多次奪得大滿貫。」

近10年法網女單錦標得主：