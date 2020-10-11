【英超】蘇斯克查生死重要時刻　傳足三年曼聯又預備隨時由他頂替

由前任主帥摩連奴位置不穩開始，到蘇斯克查接手近兩年，曼聯每逢有什麼頭暈身㷫，一定會出現一個P字頭的名字。 這個只可意會，不能言傳的「P」，近日因曼聯戰績不濟再次出現。

P for Pochettino，當普捷天奴仍是熱刺主帥之時，名字已跟曼聯扯上關係。這個阿根廷名將踢而優則教，為熱刺踢出成績與風格。當時他對曼聯垂青於他的消息顯得十分雀躍，全世界包括他本人在內，一度以為紅魔新一任主帥定必是他。

最後摩連奴未到季中便走了，蘇斯克查來當替工。最理想交接位是：2018/19球季後，普捷天奴風光離開熱刺，挪威名宿達成救火任務步下台階，不過這畫面隨蘇斯克查當看守領隊期間近乎無敵的戰績最終並沒有出現。普捷天奴帶領熱刺晉身歐聯決賽，失望而回只得亞軍，沒有如願收到曼聯聘約，繼續執教熱刺，直到2019年11月被炒。諷刺的是，熱刺新任領隊的正是曼聯意欲由普捷天奴來取代的摩連奴。

自此待業接近一年，每當有名牌球隊主帥被辭退或帥位不穩，他的名字老是常出現。兜兜轉轉，又再次傳到曼聯身上。

蘇斯克查在曼聯帥位岌岌可危。（Getty Images）

曼聯死線壓哨簽4新兵（按圖放大）

活華特預備動手

經過近兩年時間，蘇斯克查的優點與缺點都很清楚：揀人、用人眼光不錯，擅於鼓勵年輕球員提升士氣，另外還有紅魔名宿光環加持；前鋒出身的他，防守戰術方面卻成為最弱一環，臨場調動反應亦不夠迅速決斷。英超聯賽1：6大敗予摩連奴領軍的熱刺成為致命傷，令曼聯內部以至外界對他的信任完全摧毀。

曼聯對他不再信任，多少可從轉會市場反映出來。蘇斯克查今夏定下4個轉會目標，當中兩個中堅人選希望二揀一至少簽入一個 ，球會似乎未積極跟進，結果5個新兵沒有一人是中堅，「想要的人得不到、不想要的硬塞進來」，情況跟摩連奴在位後期近似。之前幾個轉會窗，曼聯均支持他想買的球員，尤其是去年夏天以8500萬英鎊破後衛紀錄身價收購哈利馬古尼（Harry Maguire）。

包括英國《鏡報》在內多份英國報章不約而同地指出，「活華特為球會將來着想，已預備好將私人感情放在一旁」，消息指，假如曼聯戰績持續不振，活華特將辭退蘇斯克查。

【曼聯大敗，蘇斯克查在場邊愁眉深鎖】

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曼聯生死關鍵一個月

上季曼聯在英超帶點驚喜取得第三名，成功重返歐聯，還晉身三項盃賽四強。蘇斯克查去年才跟曼聯簽約3年，合約到2022年才屆滿。

戰至歐霸四強出局，曼聯因新冠肺炎疫情關係踢至8月中才收咧，較遲開季之下狀態明顯未操起。英超首仗1：3爆冷不敵水晶宮，次戰在補時10分鐘才憑一球十二碼險勝3：2，第三場就是1：6大敗予熱刺的恥辱一仗。

蘇斯克查也承認，曼聯面臨生死關頭的一個月：聯賽對紐卡素（10月18日）、車路士（10月25日）、阿仙奴（11月2日）和榜首的愛華頓（11月7日）；歐聯分組賽先後硬撼巴黎聖日耳門（10月21日）和RB萊比錫（10月29日）。

這6場比賽之中，除紐卡素算是實力較弱，其餘5隊均不易應付。可以想像，任何一仗只要再有類似熱刺那仗一樣的閃失，他肯定帥位難保。

普捷天奴與摩連奴，會否換個位再鬥過？（Getty Images）

普捷天奴也有機會成險簽?

2018年12月，為摩連奴紅魔生涯送上最後一顆棺材釘的，是高普帶領的利物浦，一場表面是3：1，實際射門次數為36：6的懸殊一戰。不足兩年後，送蘇斯克查「上路」的，有機會是默西塞特郡另一方的球隊。

普捷天奴加盟曼聯的傳言前前後後傳足3年，《鏡報》引述他身邊消息人士指出，正在待業的他已拒絕數間球會，「等待可以讓他在最大舞台大展拳腳的過合適計劃」。外界相信他正等待一個重返英超的工作機會，尤其是曼聯，惟曼聯並非沒有對手。

同市宿敵曼城開季表現同樣未如理想，主帥哥迪奧拿跟球會只剩最後一年合約，假如哥帥一旦離隊，說不定或會跟曼聯爭奪普捷天奴。

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