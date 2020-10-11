足球轉會│傳利物浦欲收購史篤城門將　韋斯咸水晶宮爭賓福特翼鋒

轉會窗上周已經完結，但英格蘭球壇今夏設本土轉會窗，一眾球會可於當地時間10月16日前繼續交易。 多支英超球隊於Deadline前作最後衝刺，英國傳媒指利物浦有意收購新特蘭門將畢蘭特（Jack Butland），韋斯咸就跟水晶宮「拗手瓜」，爭賓福特好波之人賓華馬（Said Benrahma）。

英媒指利物浦門將艾利臣肩傷需要休養6周，後備門將阿祖安在阿士東維拉一戰又曾出現致命失誤，畢蘭特可以減輕門將人腳的憂慮。

27歲的畢蘭特在2012至13年球季成為伯明翰一號門將，更於該季以19歲158日成為英格蘭最年輕正選門將，代表「三獅軍團」熱身賽鬥意大利，2013年1月轉會窗以400萬英鎊轉投史篤城。

畢蘭特今季失去正選位置。（Getty Images）

雖然6尺5寸高的畢蘭特被視為英格蘭未來一號門將，但他在史篤城未能發揮潛能。史篤城2017至18年球季降班，結束10年英超征途後，本來不少球會都對畢蘭特虎視眈眈，但史篤城定價3000萬英鎊嚇走不少潛在買家。

有傳利物浦或借用畢蘭特。（Getty Images）

畢蘭特過去兩季皆失50球以上，表現一般，今季更已失去正選位置，開季一個月至今仍未落過場，英媒認為利物浦有機會以較低的轉會費搶走今夏完約的畢蘭特，亦有可能以短期租借的形式羅致。

韋斯咸、水晶宮對賓福特左翼賓華馬虎視眈眈。（Getty Images）

四大聯賽轉會窗最後一日交易（按圖進入）：

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另一邊廂，去季殺入英冠附加賽決賽的賓福特，或許在本土轉會市場完結前再失一名猛將。《天空體育》報道，韋斯咸與水晶宮均希望得到這名阿爾及利亞進攻球員，賓福特索價3000萬英鎊。

賓華馬2018年7月以170萬歐元，由尼斯轉投賓福特，加盟首季於英冠上陣38場，攻入10並貢獻15次助攻，上季聯賽攻入17球，成為陣中次席射手，為去季衝擊升班征途中不可或缺的重臣。

賓華馬過去兩季為賓福特總共攻入27球。（Getty Images）

賓福特於今夏以3300萬英鎊將陣中射手奧尼屈堅斯售予阿士東維拉，據報賓軍對賓華馬的態度亦是「啱價就放」，「錘仔幫」雖仍與賓福特商討價錢中，但進展良好，有望引入該名阿爾及利亞國腳。

賓華馬球王片：