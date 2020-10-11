【F1艾費爾站】咸美頓奪生涯第91次分站冠軍　賽後獲贈舒密加頭盔

平治英國車手咸美頓（Lewis Hamilton）周日於F1艾費爾站，多得隊友保達斯（Valtteri Bottas）壞車退出，奪得職業生涯第91勝，追平「德國車神」舒密加（Michael Schumacher）創下的F1最多分站冠軍紀錄。

咸美頓起步雖然較快，但入一號彎時與保達斯雙雙衝出賽道，咸美頓出彎加速不如隊友，芬蘭車手於2號彎就重奪領先位置了。

主場出擊的華迪爾於第11圈，一號彎過愛快的基奧雲拿斯時失控，打轉並衝出賽道，幸未有鏟上沙地，可以繼續比賽，但排名大跌。

咸美頓趁保達斯失誤，取得了領先位置。（路透社）

正以為保達斯完全掌控形勢，但第13入一跑彎左前轆鎖死，被咸美頓爬頭，保達斯左前胎「少了忽肉」需要提早入Pit，紅牛車手韋斯達賓升上第2。保達斯失去領先位置之餘禍不單行，第17圈突然表示失去動力，需要退出比賽，爭奪世界冠軍形勢進一步陷入劣勢。

華迪爾失控打轉。（路透社）

多台賽車於今站賽事都未能跑畢全程，除了保達斯外，威廉士的羅素、雷諾的奧干及紅牛車手艾邦都先後壞車需要退出。麥拿侖的洛里斯動力系統亦出問題，本來有機會得第4位，最後第45圈亦要退出比賽。

洛里斯壞車改變了比賽形勢。（路透社）

咸美頓奪得生涯第91勝，追平舒密加的紀錄。（路透社）

洛里斯退出比賽引發安全車出動，咸美頓在賽事重開時突圍而出，韋斯達賓車胎明顯太凍，差點更被列卡度爬頭。列卡度未能上第2之際，後面又受到Racing Point的佩雷斯狙擊，幸好保住了位置。

咸美頓賽後獲贈舒密加的頭盔，紀念他奪得生涯第91次分站冠軍。（路透社）

F1艾費爾站前十成績：

+ 4 + 4 + 4

咸美頓自2011年再次於Nürburgring贏車，奪得第91次分站冠軍，追平舒密加的F1紀錄。咸美頓表示自己從未想過追得上視之為偶像的舒密加，從未想過自己會追得上該名德國車手的紀錄。

今年有機會追平舒密加七奪世界冠軍紀錄的他說：「我自少就視他為偶像，打機時用舒密加，見證他統治F1的時候。我從未想過可以追近他的紀錄，這絕對是我的榮幸。」

列卡度亦順利以第3回到終點，轉投雷諾後首上次上頒獎台，亦是雷諾苦戰5年後再次上頒獎台。

F1未來6站賽程（按圖放大）：