【港超聯】東方1分飲恨無緣三冠王　梁振邦：失望但沒有遺憾

港超聯煞科日，東方龍獅跟富力R&F握手言和，以1分之差不敵傑志屈居聯賽亞軍，跟「三冠王」擦身而過，賽後球隊中堅基頓顯得十分難過，隊長梁振邦及主教練李志堅則以樂觀態度面對。

東方跟富力今日（10月11日）於香港大球場鬥得勢均力敵，兩隊下半場各有機會將對方一劍封喉，但皆錯失良機。

東方原先只要贏波便篤定捧走聯賽錦標，結果賽和富力，聯賽以1分之差落後傑志屈居亞軍。對上三次鬥富力皆有進帳的中堅基頓，完場哨子聲響起的一剎倒地抱頭痛哭，需由隊友迪高上前安慰，才慢慢步離球場。

東方隊長梁振邦認為，比賽反映足球世界就是如此殘酷，入球始終最重要：「有時很渴望贏就贏不到，踢得不太好卻會入波獲勝。球員表現可接受，盡了力就可以了。」

至於東方主帥李志堅則指球員早段踢得進退失據，但樂見麾下決心十足：「球員肯定有壓力，今場未做到最好。慶幸沒有落敗，也恭喜傑志奪冠。」

東方戰至尾段在門前連番失機，距離三冠王就只差一個入球。（袁志浩攝）

▼▼當傑志領先愉園4：0，富力R&F爭標渺茫，冠軍可說是東傑之爭（按圖放大）▼▼

+ 8 + 8 + 8

李志堅滿意東方表現：已完成季前目標

東方雖跟聯賽失之交臂、未能事隔26年後再締造「三冠王」佳績，但仍有足總盃及高級組銀牌落袋。

梁振邦坦言球隊在爭標路上能鬥到最後一刻，已算不俗，「未必是遺憾，但有些少失望。」李志堅就滿意球隊全季表現，「下季踢亞洲賽、爭取旺角（大球）場做主場，這都是季前目標，現已完成任務。」

李志堅指球隊已達成季前兩大目標，希望再增強防線，並稱對下季亞洲賽十分期待。（袁志浩攝）

他指東方上下在復賽後變得團結，因此對來季更有信心，更笑指希望下屆爭冠「唔使咁緊張」。

東方下季肯定獲得亞協盃參賽資格（附加賽或分組賽），外界雖感球隊人腳充沛，不過李志堅深信防線仍有待加強，「接下來有費蘭度加入，可協助前場進攻，但防守要再改善。作為香港代表，對亞洲賽有很大期望，希望交出成績。」

▼▼傑志為爭標拚盡，戰至65分鐘已領先愉園4：0（按圖放大）▼▼