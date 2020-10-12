【體育熱話】韓國冬奧金牌選手被教練性侵逾30次　庭上崩潰痛哭

韓國短道速滑冬季奧運冠軍級人馬沈錫希遭前教練趙載範性侵犯的驚人案件，繼續在韓國水原地方法院進行公審。 跟之前她以視象方式作供不同，今次她在法官要求下親自出庭，悲情哭訴：「我到現在還要去醫院、還要吃藥，被告承認罪行就可以了，為什麼不承認呢？」

沈錫希親自走到到證人席，指證前教練趙載範，期間忍不住作出上述控訴。

據韓聯社報道，她在庭上感到疲憊不堪，對於為何失控落淚，她的律師在庭審結束後說：「為證明多次性侵事件的發生日期和案發經過，要回憶起這些事情，相當不容易，所以她最終還是流淚了。」

韓國短道速滑冬季奧運冠軍級人馬沈錫希指控前教練趙載範施暴及性侵，震驚全球。（Getty Images）

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14歲起被教練虐打

1997年出生的沈錫希，6歲那年在兄長影響下在家鄉江陵市開始學習速度滑冰，小學階段已盡顯天份，獲父母全力支持運動生涯。 她整個小學階段也在首爾度過，並在升讀中學開始晉身少年國家隊。

2011年她首次參加國際大賽—短道速滑世界少年錦標賽，當時只有14歲。小妮子正邁向國際巨星之路，想不到魔掌同時伸向她：沈錫希指趙載範在2011年至2018年1月期間，毆打自己和其他三名選手。

教練理應是運動員最信任的人，沈錫希卻遭對方暴力對待。（資料圖片／Getty Images）

短道速滑國際巨星

教練的暴行並未掩蓋她的天份，2012年她在墨爾本少年冬季奧運連奪500米、1000米、3000米三面短道速滑金牌，繼而在韓國本土國家隊測試賽再囊括1000米、1500米和3000米三金，一躍成為國內外矚目之星。

她自此發展平步青雲，在世錦賽和世界盃屢獲獎牌，2014年只有17歲的沈錫希出戰索契冬奧，贏得女子短道速滑3000米接力冠軍、1500米個人亞軍和1000米個人季軍。2018年平昌冬奧主場出戰，她再次在3000米接力獲得金牌。

單憑賽績難以看中端倪，她卻稱趙載範在平昌冬奧期間曾一拳把她打至腦震盪。

沈錫希原是韓國短道速滑世界級巨星，遭教練性侵和暴力對待大大影響她的運動員生涯。（資料圖片／Getty Images）

「曾被性侵30多次」

她憶述，2017年被趙載範用滑冰工具襲擊，額頭受傷流血，並自此患上創傷後壓力症（PTSD）和抑鬱症。趙載範早在2018年9月案件初審期間被判處10個月有期徒刑。

至2019年1月，沈錫希再控訴趙載範曾多次對她性侵犯，表示對方在她高中二年級的時候開始伸出淫爪，曾先後在泰陵、鎮川選手村和冰上運動場等7個地方對自己進行超過30次性侵犯，甚至在平昌冬奧舉行前夕不放過。

趙載範拒絕承認所有控罪，韓國檢察廳還是根據沈錫希的供辭和通話記錄等證據認為存在性侵事實。據韓媒報道，案件將於韓國時間10月16日中午進行三審，屆時趙載範將作最終申辯和陳述。