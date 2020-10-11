【港超聯】朱志光望傑志增兵戰亞冠　黃洋：傑志有拿冠軍的基因

今個港超聯球季因新冠肺炎疫情，兩度暫停賽事及操練，今日（11日）終於圓滿落幕。 領軍重奪港超冠軍的傑志隊長黃洋寄語所有球員，要好好珍惜自己作為球員的身份。

月底將滿37歲的黃洋自加盟傑志以來，已是第7次助球隊捧走聯賽冠軍，尤其在疫情這個困難的時間，他認為6支參賽球隊都值得嘉許，自己亦更加珍惜作為球員的身份：「始終這段時間，很多球員、基層教練無工開、失業，現在6隊可以踢返比賽、完成今季聯賽，一定是珍惜球員的身份，每一天練波、每一場比賽也要珍惜，無論是代表球會或球員，都要珍惜，也要為了球迷，在這艱難的時間去完成所有比賽。」

黃洋指疫情期間對本土球圈影響不少，寄語所有球員珍惜自己球員身份。（高詩琦攝）

談及封王過程，他指復賽後各隊表現都不穩定，傑志的處境也頗艱難：「好多球員離開、加盟，也有人無法代表球隊出賽，但這代表傑志有拿冠軍的基因，除了有一班有經驗的球員，今季多了一班態度好好、有潛質的球員，反而令球隊比賽和練習都更有活力，這令今季的傑志有點不同。」他認為來年若真的可參加亞冠分組賽，相信會令年青球員有「高速的進步」。

黃洋認為傑志有奪標的基因。。（高詩琦攝）

朱Sir：任何時候都不要放棄

已是第5次領傑志奪得聯賽冠軍的朱志光，賽後說自己全程緊張得未曾坐回後備席，又打趣道：「今日我着得咁靚，像準備來捧盃，都好似『知知哋』，足球就是如此，任何事都會發生、任何時候都不要放棄。」

朱志光開玩笑指自己今日「着靚啲」似是早知會贏一樣。（高詩琦攝）

談到會長伍健指來年或是傑志的「過渡期」，朱志光指球會必然有此階段：「之前幾次捧冠軍的人腳都去了其他球隊，來到這階段我們需要有個過渡期，幸好有幾位球員開始接到班，奪得這冠軍意義更大，因為有機會在亞洲賽挑戰更強對手，讓年青球員可以磨練、未來幫到香港代表隊。」對於有機會再戰亞冠分組賽，他指若然成事要考慮增兵，「始終亞冠水平完全不一樣」，但亦希望以2018年的經驗，領軍取得更好的成績。

▼▼傑志為爭標拚盡，戰至65分鐘已領先愉園4：0（按圖放大）▼▼