港超聯│佐迪告別21載職業生涯　入球是習慣　卻沒料過是最後一次

職業生涯橫跨21個球季，西班牙裔香港籍前鋒佐迪在今日（11日）為理文踢畢鬥冠忠南區的煞科戰後正式退役。這位年屆39歲的老將此役穿起隊長臂章，並為球隊先開紀錄，以一個入球完美告別港超。

年紀漸長卻能維持入球效率，佐迪算是港超的「長青樹」之一，因而被球迷稱為Uncle Jordi。他待人也果真如叔叔一樣親切，令記者留下深刻印象。

這位前鋒今日接受訪問時感嘆，入球一向是自己的責任及習慣，卻沒想到今次是生涯的最後一次：「過去數個月我一直為此刻做好心理準備。感謝傑志、理文及香港隊，我真的很享受這一切。」

佐迪在煞科戰後正式宣告退役，結束21年職業生涯。（理文Facebook圖片）

佐迪1999年在西班牙展開足球生涯，先後效力過多支西乙及西丙球隊。這位前鋒2010年到香港落班，加盟傑志首季即成為球隊首席射手，兩度協助「藍鳥」成為本地三冠王，更4度入選香港足球明星選舉「最佳十一人」。

佐迪在2017年10月領取香港特區護照，即獲徵召至大港腳，更在處子戰取得入球，為港隊戰勝老撾。此子上季後正式加盟理文，今季各項賽事上陣16次，共貢獻6個入球。

理文主教練陳曉明（右）賽後向佐迪獻花，以感謝對方為球隊的貢獻。（理文提供）

「是時候開展人生新一頁」

回顧這趟悠長的旅程，一點一滴都刻在佐迪的腦海中，他形容感覺神奇，並笑指自己肯定會回味100萬次。「我經歷了一些困難的時刻，但更多的是美好的時光。在西班牙及香港，我贏得無數的錦標，我為自己感到驕傲。」

佐迪以隊長身份帶領理文以4：0擊敗南區，並取得進帳，算是完美告別港超。（香港足總）

+ 5 + 5 + 5

佐迪今年較早前已在西班牙報讀歐洲足協專業教練牌照課程，他透露掛靴後會加入理文教練團擔任助教，以完成課程要求的一年實習期。他因此深信當下是告別的最佳時機：「是時候開展人生新一頁，我為此感到十分興奮。」

願這位為香港足球付出10年光陰的Uncle Jordi，繼續在另一崗位發光發亮。