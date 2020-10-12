【新冠肺炎】基達傳確診利物浦陣中第四人　楊格亦中招米蘭現群組

利物浦衛冕之路再傳噩耗。消息指，正在畿內亞國家隊陣中預備出戰友賽的紅軍中場拿比基達（Naby Keita）確診患上新冠肺炎。如消息屬實，將是這支英超上季冠軍第4人中招。

畿內亞國家隊正為周二（13日）友賽岡比亞作預備，根據當地傳媒《Foot 224》指出，畿內亞陣中5個接受新冠肺炎測試的球員，上周五（9日）取得測試結果後立即被隔離，至周日（11日）需再接受另一輪測試，據報拿比基拿為其中一人。

消息指，確診5人為基達與莫斯科火車頭翼鋒甘文諾（Francois Kamano）、門將高尼（Ibrahima Kone）、中場卡馬拉（Ibrahima Camara）和曼聯中場普巴的兄長、索察守將費倫丁普巴（Florentin POGBA） 。

由於多人確診關係，畿內亞陣中餘下球員和職員預料亦會再作病毒測試。如再有新增個案，當局或勒令取消該場友賽。

利物浦中場拿比基達（Naby Keita）傳確診患上新冠肺炎，成為陣中第4人。（Getty Images）

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紅軍4將先後中招

基達如證實確診，會是利物浦陣中第4人。早前新兵森美卡斯甫加盟後不久即中招，並在隔離後歸隊。其後另一新加盟球員堤亞高艾簡達拿亦確診，之後輪到塞內加爾前鋒沙迪奧文尼和瑞士翼鋒沙基利。惟沙基利及後證實測試結果為「假陽性」，因他早前受感染後康復令身體出現抗體，因此並未計算在確診名單。

利物浦對上一場聯賽2：7慘敗阿士東維拉腳下，10月17日將在聯賽面對今季4戰4勝暫居榜首的同市宿敵愛華頓。可是紅軍該仗勢失去多員主力，新冠肺炎令文尼和基達未克上陣，正選門將艾利臣仍在養傷。幸好堤亞高已完成隔離，隊長佐敦軒達臣亦傷癒，可候命上陣。

艾殊利楊格成為國際米蘭確診最新一人。（Getty Images）

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新冠肺炎疫情在全球再度爆發，球員確診消息不斷，前曼聯隊長艾殊利楊格（Ashley Young）最新亦中招。他效力的國際米蘭證實消息，並指楊格正在隔離。現已35歲的楊格狀態大勇，今季在國米3場聯賽均有上陣。

楊格的國米隊友巴斯東尼（Alessandro Bastoni）日前亦確診，連同中堅史堅尼亞（Milan Skriniar）、中場尼恩高蘭（Radja Nainggolan）、門將拉度（ Ionut Radu）和中場加利亞甸尼（Roberto Gagliardini），國米先後6人確診，群組爆發惹來憂慮。

此外，同市宿敵AC米蘭主將伊巴謙莫域早前亦確診，即使他及後宣稱已經康復，米蘭市以至整個意大利頻頻有球員染疫，再次引來意甲或需要次剎停憂慮。本周日（18日）將上演米蘭打呲，在國米多員主力先後中招下，大戰或需延期。

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