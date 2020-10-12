【港超聯】 傳富力退出下季賽事　成軍四載無所穫　勢打擊球市

港超聯球隊富力R&F備受本地球迷爭議，這支以中國廣州為基地的球隊今日（12日）傳出將會退出來屆港超。

跟中超廣州富力屬姊妹隊的富力R&F，自2016/17年球季起空降港超，球隊每季班費遞增，近兩年都投放接近5000萬港元。

不過，繼去年主場不敵和富大埔失掉聯賽冠軍之後，這支富豪球隊今季再食白果，在高級組銀牌與足總盃皆敗予東方龍獅，聯賽亦在季初佔優下落敗而回，連續4年四大皆空。

富力今季再度四大皆空，成軍4年投資逾億，卻未曾有錦標落袋。（資料圖片）

富力球員實力不錯，但防線卻頻頻犯錯，是失落冠軍的原因之一。（資料圖片）

富力早前曾因復操場地等問題，威脅足總將退出港超，引起球迷爭議及到球場聲討。近日有指這支球隊因未破錦標荒而欲解僱執掌的楊正光，這位教練昨日煞科戰後回應時仍稱球隊會在今周末復操，準備下季賽事，而自己暫時仍會是主教練，未料球會今日即傳出退賽。

據悉富力早前仍在招聘來季教練團成員人選，然而球員今早突然接獲球隊有可能退出的消息，部份球員更是加盟後，仍未曾上陣已要再覓新東家。富力向來是港超最高薪的其中一隊，主力球員月薪往往逾10萬、履歷優秀者甚至可達30萬港元，令香港球壇薪金水漲船高，若然退出，不單令來季港超聯參賽隊數餘下8隊，亦勢必令球員整體薪酬回落不少。富力退出，除了一眾球員為前途徬徨，也不必令許多圈中人擔心球圈在疫情下會更為蕭條。

↓↓↓富力R&F空降港超四年，回顧這支富豪球會如何由財大氣粗走到黯然退賽↓↓