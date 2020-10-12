【帆船】季候風造福賽季首個大船級大賽　前港隊代表奪小組冠軍

香港遊艇會今季首個大船級別大型賽事「St. James's Place中國海岸帆船賽」在10月9日至11日一連3日舉行，兩位曾代表香港出戰2014仁川亞運的選手，亦奪得小組冠軍。

中國海岸帆船賽首日已有有6個組別、共30艘帆船參與，當中包括3艘大船級別中其中一款高階船的TP52（Transpac52）帆船，TP52性能高、速度亦高，分別為「FreeFire號」、「Alpha+號」及「鳳凰號」，最終「Alpha+號」奪得冠軍。

3艘TP52型帆船出戰中國海岸帆船賽。（公關提供）

賽事首日受惠於東北季後風令天朗氣清，南丫島東南海域風速達每小時10海浬；次日有更多船隊加入作賽，賽船增至34艘，不過比賽途中風力減弱至5海浬，令部份賽船需在微風下作賽。

煞科日（11日）最後一場賽事，HKPN級別及競爭最激烈的IRC競賽2組有數艘船偷步，需重新再賽，最終HKPN組別由「急不來號」奪冠，IRC競賽1組及2組，分別由「Zannekin號」及「Blue Bunny號」封王，3組盟主則是「Whiskey Jack號」。另外，賽事中亦有前香港代表隊成員現身，曾代表香港參加2014仁川亞運的羅逸峰及王傲文以「Xena號」出賽，終奪得IRC高級休閒組別冠軍。

香港遊艇會將於10月16日舉辦一場三級離岸賽——首屆「St. James’s Place中國海岸遠途賽」，賽事將在香港水域內進行，成績會計入「St. James’s Place中國海岸帆船賽周」IRC 及HKPN 級別總成績。