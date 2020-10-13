【英乙】史高斯任沙福特城看守領隊　曼聯七小福傳邀昔日隊友執教

由「曼聯七小福」任班主的英乙球隊沙福特城，早前解僱主帥阿歷山大，而老闆之一的史高斯如今親自落場，擔任球隊的看守領隊。

沙福特城的新主帥人選仍未公布，盛傳該名接任人與曼聯甚有淵源，早前更現身沙福特城的賽事中。

由碧咸﹑傑斯及尼維利兄弟等曼聯名宿共同擁有的英乙球會沙福特城（Salford City），在今季聯賽仍然保持不敗，錄得2勝3和的戰績，暫列聯賽榜第5位。沙福特城上一輪聯賽主場對燦美爾，半場領先兩球下被追平，最終以2：2賽和對手各得一分。

沙福特城主帥阿歷山大結束兩年多的合作關係，他曾帶領球隊升上英乙。（資料圖片／Getty Images）

戰畢上周聯賽後，沙福特城官方宣布結束與主帥格拉咸阿歷山大（Graham Alexander）的合作關係，並由老闆之一的史高斯再執教鞭，充當看守主帥，直至球隊公布新主帥人選。曾經短暫執教奧咸的史高斯，將領軍出戰周末作客維爾港（Port Vale）的聯賽。

沙福特城上輪聯賽半場兩球領先燦美爾，卻完場前被對手追成2：2平手。（沙福特城Twitter截圖）

阿歷山大執教沙福特城接近兩年半，貢獻良多，除了領軍升上英乙外，更率領球隊首度打入英格蘭聯賽錦標（EFL Trophy）決賽，該場賽事因新冠肺炎疫情影響下而延至明年進行。沙福特城在聲明當然感激阿歷山大的付出，一隊教練盧傑迪（Chris Lucketti）亦會一同離隊。

史高斯如今再執教鞭，擔任沙福特城看守領隊。（資料圖片／路透社）

沙福特城主帥繼任人，會否是「七小福」其中一人？眾人各有工作在身，相信史高斯的任期只是「期間限定」，鬥燦美爾的主場賽事中，似乎透露半點玄機。加利尼維利及史高斯在看台觀戰外，昔日隊友﹑前曼聯隊長堅尼（Roy Keane）同樣是座上客之一，使他成為熱門的接任人選。

堅尼在掛靴後曾經執教新特蘭及葉士域治，及後在愛爾蘭國家隊擔任奧尼爾（Martin O’Neill）的副手，二人直至2018年一同離開球隊，若他接過沙福特城的帥印，將會是9年後再度成為主帥。

昔日曼聯隊長堅尼如今有望與七小福再續前緣。（資料圖片／Getty Images）

曼聯1999年奪三冠王的大軍名單：

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+ 3 + 3 + 3

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