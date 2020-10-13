中國足球教父徐根寶愛犬「曼聯」逝世　陪伴武磊一代國足國腳成長

中國球壇教父徐根寶的愛犬「曼聯」昨日逝世。 徐根寶20年前在上海崇明島成立根寶足球基地，為國足培訓出武磊、張琳芃及顏駿凌等國腳，可說是中國足球人才的搖籃。徐根寶在15年前收養了一隻貴婦狗，將牠命名為「曼聯」，希望訓練基地球員時刻不要忘記，他們的目標要成為中國的曼聯。

上海傳媒報道，陪伴了徐根寶及根寶足球基地15年的貴婦狗「曼聯」昨日上午衰老而逝。昨日76歲的徐根寶去了上海市區工作，一直萎靡的「曼聯」突然跳出狗籠，跑到訓練地的花槽旁，伏在地上。工作人員發現，召喚隊醫搶救，但「曼聯」在15分鐘後逝世。徐根寶未能見到愛犬「曼聯」的最後一面，他在昨日下午才回到訓練基地，他得悉這個噩耗後，心裏甚念和甚悲。

【徐根寶與愛犬「曼聯」合照】

在2005年，一位在上海馬戲團工作的朋友，送了一隻剛出世的貴婦狗給徐根寶。一向沒有養寵物的徐根寶覺得幾合眼緣，就將牠留在訓練基地。他為了激勵訓練基地中的小球員，決定將牠改名為「曼聯」。

他說：「前幾天我吃飯的時候突然想起來，現在訓練抓的重點就是三角短傳，球員經常記不住。就像當年我養條寵物犬，特意起名叫『曼聯』，就是時時提醒武磊們，別忘記基地承擔『中國曼聯』的使命一樣。現在想時時提醒球員三角傳球，就叫食堂把每天早飯他們要吃的饅頭，全部從圓形的改成了三角形的，吃得多也就記住了！」收養「曼聯」後，徐根寶之後還養了另一隻寵物狗，為牠改名為「巴薩（巴塞隆拿的內地譯名）」。現在「巴薩」繼續在基地中，陪伴新一代的球員成長。

【根寶足球基地培訓出的球員】

過去15年，「曼聯」在訓練基地見證武磊等球員成才，亦隨徐根寶帶領球隊，出戰中乙、中甲及中超。徐根寶及根寶足球基地是國足人才的搖籃，還培訓出張琳芃、王燊超、顏駿淩、蔡慧康、姜至鵬等國腳，以及很多中超球員。徐根寶現在仍為中國足球的青訓而努力，基地之中還有2006、2007年及2008年3個年齡階段的梯隊，共61名小球員，另外還有支由2002到2005年的年齡梯隊。