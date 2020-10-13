足球熱話︱阿古路與美斯如老夫老妻　代抱不平高呼一起打光頭佬

阿根廷兩大巨星美斯與阿古路向來老友鬼鬼，兩人友情多年未變，近日阿古路受訪時玩踢爆，笑言美斯經常抱怨，關係猶如「老夫老妻」。 即使有埋怨，當對方被欺負時，阿古路仍第一時間為美斯挺身而出。

阿古路說，「我們由17歲開始已經常在一起，現在我們已經32歲和33歲，猶如一對老夫老妻。」

他宣稱「美斯時常在抱怨」，憶述：「有時我們在下午操練，晚上7時半抵達酒店。Leo（美斯小名）一到埗便要立即洗澡，而我換上內衣拿着手提電話在房內踱步。（距離集合時間）還有半個小時，他開始說：『看，我們9時要去吃飯。』」

「我繼續在房內行來行去，然後氣氛開始變壞：『喂笨蛋，只有10分鐘剩，我們總是遲到。』」阿古路笑言，美斯不喜歡最後關頭才剛好趕到。

美斯與阿古路在國家隊同房多年，去年曾上載對方「床照」。（Instagram@leomessi）

【「老夫老妻」美斯與阿古路】（按圖放大）

+ 14 + 14 + 14

美斯抱怨電話直播

阿古路不止球技精堪，近年還兼職做「直播主」，常常在自家頻道做直播。早前美斯鬧離隊風波，一度盛傳加盟他效力的曼城，8月底他開live時，所有人在問他關於美斯轉會的內幕消息。

幾個月前美斯致電給他，阿古路直播兩人通話，將美斯質問他的內容公諸於世，十分搞笑。美斯劈頭一句：「你今天有什麼事要在上午9時致電給我？」阿古路答非所問地說：「我做了（新冠肺炎）測試」。美斯再問多次：「但你為什麼要打畀我？」阿古路有點不知所措：「朝早9點？……我？」巴塞球星開始不耐煩：「這邊是9點或10點我不知道，對，當我正在要做測試的時候。」

結果阿古路仍是答不到美斯的問題：「我不知道，只是跟你說句早晨。我剛好在電話中看到你……我有點悶，嗯，那是上午9時，我說我要打電話……我怎麼知道？」

阿古路客串做直播主，網民不停問他美斯轉會消息。（Twitter）

【美斯一度鬧離隊，被網民瘋狂改圖】（按圖進入）

+ 13 + 13 + 13

聚首曼城變夢幻組合機會微

上述對話不要試圖理解，相信只有這對「老夫老妻」才能明白。阿古路6月2日生日，美斯則是6月24日，每年兩人總是一起慶祝牛一。今年因為新冠肺炎疫情關係，球季延至8月中才完結，兩人終於不能一起過生日，阿古路咒罵美斯一句「衰人」後，再追討生日禮物，真是溫馨又甜蜜。

美斯跟巴塞隆拿的合約明年6月屆滿，今夏他幾乎離隊，最終在巴塞阻攔下改變主意留隊。外界期望他加盟曼城跟主帥哥迪奧拿師徒重聚，並跟阿古路組成夢幻前鋒組合，惟外電消息分析如明年美斯真的加盟藍月亮，或要犧牲阿古路來騰出空間，因此估計兩人同披曼城戰衣的機會不高。

阿古路看到美斯跟玻利維亞助教起衝突，立即在Instagram限時動態為老友抱不平，畫面映着電視直播並加上一句：「我們一起打那個光頭佬！」（Instagram@kunaguero）

美斯被欺負 立即「挺身而出」

剛上演的一輪2022年世界盃外圍賽南美區分組賽，阿古路因傷未有入選大軍，美斯只好再次「獨守空房」。作客玻利維亞的賽事，阿根廷球王正選上陣，球隊先落後一球下，憑拿達路馬天尼斯（Lautaro Martínez）和哥利亞（Joaquín Correa）的入球，後上2：1反勝。全取3分後，阿根廷兩戰兩勝以6分暫居榜首，玻利維亞兩戰皆北敬陪末席。



未能與美斯並肩作戰的阿古路，在家中也沒有閒着，聚精會神看阿根廷一戰的電視直播，當看到賽後美斯離場時跟玻利維亞一個禿頭的助教起衝突一幕，立即在Instagram限時動態為老友抱不平，畫面映着電視直播並加上一句：「我們一起打那個光頭佬！」他特別tag了美斯，不過加入一個笑到喊的emoji表情符號，相信只是開個玩笑而已。

【2020富布斯球員富豪榜】