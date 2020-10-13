英超｜利物浦數將打吡戰可候命　軒達臣回歸　「假陽」沙基利列陣

利物浦今輪英超將會與愛華頓合演默西賽德郡打吡，賽前多名球員均可復出，未必要以殘陣應戰。早前確診新冠肺炎的堤亞高艾簡達拿及沙迪奧文尼均可復出，隊長佐敦軒達臣踢完國際賽後傷勢亦無復發跡象，可於打吡戰出場。

利物浦開季3連勝後慘遇滑鐵盧，作客以2：7慘負阿士東維拉。「紅軍」在該仗前先後有艾簡達拿、文尼確診，隊長軒達臣又似乎傷患未癒，對維拉一戰只作後備，門神艾利臣比加更是肩傷需要休養4至6周。

文尼可於對愛華頓一戰復出。（Getty Images）

今仗對4戰全勝位列榜首的愛華頓，利物浦將續以阿祖安把關。不過，早前曾傳出「紅軍」欲租借新特蘭失意門將畢蘭特，如若在周五英格蘭本土轉會市場關閉前成事，將可趕及在打吡戰出場。

堤亞高艾簡達拿加盟後於車路士踢完「地標戰」後就確診新冠肺炎。（Getty Images）

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

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雖然守門員方面似乎仍要依賴阿祖安，但中前場就有主力復出。軒達臣聯賽過去兩仗都因大腿有傷未有上陣，但隨他在周日英格蘭2：1擊敗比利時一仗出場後，未有表示大腿感到不適，應可於今周對愛華頓的矚目一戰戴上隊長臂章出陣。

加盟不久就確診的堤亞高艾簡達拿已經康復，日前更於Instagram「派定心丸」，分享自己漫遊利物浦市的照片。除了這名西班牙國腳外，文尼亦已康復，兩人都可於打吡候命出場。

艾簡達拿分享自己漫遊利物浦市的照片。（instagram @thiago6_）

軒達臣（左）可復出鬥愛華頓。（Getty Images）

至於於國際賽檔期驗出陽性反應的瑞士國腳梳頓沙基利，最後證實為「假陽性」，日前對西班牙輸0：1一戰亦有出場，如無意外可於後備席等待出場機會。不過，拿比基達同樣於國際賽期間驗出陽性反應，利物浦未有證實是否確診。若最後屬實，基達將要自我隔離。

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