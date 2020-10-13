【女足】香港少女插畫師遠赴蘇格蘭踢波　望以畫筆記下外流點滴

足球員和插畫師，兩種職業好像各走極端，偏偏24歲的賀允同集合兩個身份。 賀允同既是香港女子足球代表、也熱愛以插畫記下生活及足球點滴。接下來，她將遠赴蘇格蘭出戰當地女子聯賽。

賀允同（阿妹）的標記是一頭如「冬菇」的短髮，瞇瞇眼笑起來相當可愛，踢波多年的她如香港其他女子足球員一樣，想以此為職業，無奈香港沒有全職女子足球隊。

香港女足代表賀允同順利加盟蘇格蘭女子乙組聯賽球隊昆士柏FC。（受訪者提供）

女孩子在香港踢波，若想專注，就要遠赴其他國家。正因如此，近年香港女子足球員外流者眾，遠赴澳洲踢職業足球聯賽的張煒琪、到日本落班至落地生根的劉夢瓊、曾短暫赴日的陳詠詩、早前到阿爾巴尼亞落班的韋婉婷、正在台灣效力台中藍鯨的吳卓蔚、到澳洲落班的劉蕊澄、還有在蘇格蘭基爾馬諾克效力的的秦正行及鍾貝琪等。

獲昆士柏FC羅致 利物浦後衛曾效力男子隊

在香港效力傑志女足的「阿妹」亦迎來好消息—獲得蘇格蘭女超乙組的昆士柏FC羅致，待國際轉會手續辦妥後便可正式加盟。蘇格蘭女超乙組的新球季將於10月18日展開，「阿妹」未知能否趕及註冊上陣。

昆士柏FC對香港人而言或許較為陌生，比較熟悉的，大概是利物浦男子後衛安德魯羅拔臣（Andrew Robertson）曾在這球會的男子隊落班。

賀允同憶述，自己在10月5日輾轉抵達格拉斯哥，6日首次操練本應是試腳性質，但獲球隊直接錄用，談及操練情況，她說：「訓練頗順利，但最大差別是彼此身體質素分別很大，技術水平差不多，但有時第一下搶到波，卻因為對抗性不足仍護不了球。」

足球方面尚待適應，生活方面亦要安頓，賀允同目前尚未覓得居所，幸隊友及教練都相當關心，亦會協助。對於格拉斯哥，她指當地風景優美，交通也方便，「我沒車牌，但也可以搭巴士和地鐵，覺得不錯」。

賀允彤常以漫畫記錄生活，也曾為效力的傑志及港隊畫出隊中球員。（傑志提供）

賀允彤常以漫畫記錄生活，也曾為效力的傑志及港隊畫出隊中球員。（mushroomcut_gujai@instagram）

熱愛畫畫 記錄生活足球大小事

賀允同本身熱愛畫插畫，將自己化為筆下的「菇仔」，記載生活軼事及社會日常，包括早前由英國返港後的隔離日子、颱風襲港、港府發出「堂食禁令」一天的情況等；她亦畫過不少足球相關作品，包括畫出香港女足代表隊全員以為隊友打氣，亦曾將畫出傑志男足的球員，化成紙板公仔置於球場內，吸引球迷合照。今次遠赴蘇格蘭，她亦會以畫筆留下記錄：「若發生了有趣的事，我也會用漫畫紀錄一下、分享給大家看」。

🎨賀尤同筆下的「菇仔」，記載生活軼事及社會日常（按圖放大）🎨