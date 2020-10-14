【歐國聯】西班牙全場圍攻下不敵烏克蘭　安歷基：別怪迪基亞

西班牙在歐洲國家聯賽A級第4組作客烏克蘭，全場圍攻之下，未能取得入球，反被對手一次簡單直接的反擊攻破大門，以0：1敗陣。網民紛紛怪責西班牙門將迪基亞失誤，導致失球，但主帥安歷基表示大家不應該怪責迪基亞，失球輸波是全隊的責任。

這場比賽西班牙佔壓倒性的優勢，控球高達72%，全場21次攻門，8次中目標，列斯聯前鋒洛迪高摩連奴在上半場初段近門頭槌被撲出，之後安素法迪突破越位後的單刀以及沙治奧拉莫斯的罰球也被救出。換邊後，曼城中場洛迪卡斯簡迪放冷箭，中柱而出。

洛迪高摩連奴為西班牙正選攻堅，但未能破門。（路透社）

相比之下，烏克蘭全場捱打，僅2次攻門，只得1次中目標，但一次機會足以轉化為入球。76分鐘，耶莫蘭高在中圈放直線，後備入替的迪斯根哥夫高速接應，長驅直進。當時迪基亞企到禁區以外，進退失據，連忙後退。迪斯根哥夫一射破網，為烏克蘭奠定勝局，劣勢下以1：0擊敗西班牙。

迪斯根哥夫把握到一次難得的反擊機會，射破迪基亞，為烏克蘭取勝。（路透社）

烏克蘭球員一起慶祝入球。（路透社）

【烏克蘭入球片段】

西班牙接近兩年來首次輸波，他們上次落敗是2018年11月以2：3不敵克羅地亞。不過，他們仍以7分排小組榜首，力壓同得6分的德國及烏克蘭。同日另一場比賽，德國以3：3迫和瑞士。

賽後網民紛紛認為迪基亞是西班牙的輸波罪人，指他不集中，亦有人感嘆，西班牙應該十分掛念卡斯拿斯，還有人笑言不派迪基亞打正選的話，難道要派同樣不穩的阿列沙巴拿加（Kepa）嗎？

【網民評迪基亞表現，後備Kepa都中槍】

安歷基賽後強調，不應怪責迪基亞。（路透社）

烏克蘭現由名宿舒夫真高領軍。（路透社）

西班牙教練安歷基在記者會上力撐迪基亞，有記者提問關於迪基亞對失球的責任時，他說：「怪責迪基亞是錯的。如果迪基亞要為這樣的一場比賽而被責罵的話，無話可說，我們離開。」

安歷基續說：「每個失球的責任都是全隊承擔。我們製造了很多機會，本應可以擊敗他們的，這是一場由我們控制大局的比賽。艾達馬查奧爾在邊路製造到很多威脅。」