【世盃外】尼馬帽子戲法領巴西反勝秘魯　模仿朗拿度慶祝動作致敬

恭喜尼馬超越朗拿度，成為巴西史上國際賽入球第二多的球員！ 在南美洲區的世界盃外圍賽，尼馬大演帽子戲法，領巴西作客以4：2擊敗秘魯，與同樣兩戰全勝的阿根廷並列榜首。

當地時間昨日（10月13日）的世盃外，巴西作客秘魯，雖然秘魯在6分鐘就靠安達卡里路在禁區頂「窩利」射入領先，但尼馬之後博到12碼，在28分鐘操刀射入，為巴西追平1：1。這是他第62個國際賽入球數，追平前輩朗拿度的數目。

【尼馬今場精彩時刻】

+ 8 + 8 + 8

秘魯中場連拿度達比亞換邊後建功，再度為主隊領先，但巴西在64分鐘由李察利臣追平。尼馬末段為巴西奠定勝局，先在83分鐘射入今場第二球12球，到補時再錦上添花，領「森巴軍團」以4：2反勝末段10人應戰的秘魯，兩戰全勝。

【尼馬今場精華片段】

尼馬今場上演帽子戲法，累積64個國際賽入球，超越朗拿度，榮升巴西歷史射手榜次席，僅落後77球的球王比利。尼馬慶祝首個入球時，更特意做出朗拿度以前搖手指的招牌動作，他賽後透過社交網站向前輩致敬。

Todo meu respeito por ti FENÔMENO @Ronaldo 👆🏽👉🏽👇🏽☝🏽 pic.twitter.com/xDhdPieeSD — Neymar Jr (@neymarjr) October 14, 2020

在巴西歷史射手榜之中，排在比利、尼馬及朗拿度之後的是55球的羅馬里奧及48球的薛高。

【世盃外南美洲區積分榜及其他賽果】

+ 2 + 2 + 2

同日另外幾場南美洲區的世盃外，阿根廷靠拿達路馬天尼斯及安祖哥利亞入波，作客以2：1反勝玻利維亞，與巴西一樣兩戰全勝。厄瓜多爾主場以4：2擊敗有蘇亞雷斯梅開二度的烏拉圭，巴拉圭作客以1：0小勝委內瑞拉，至於智利主場對哥倫比亞，雖有維達爾及阿歷斯山齊士各建一功，但法卡奧在完場前為客軍追平，最終兩隊踢成2：2。