體育熱話︱泰臣大戰前電視受訪打瞌睡　健康惹關注其實狀態大勇？

前重量級拳王泰臣（Mike Tyson）因即將復出與另一傳奇拳手鍾斯（Roy Jones Jr.），再次成為焦點人物。他最新接受電視訪問期間竟然邊說邊打瞌睡，引發全球粉絲對他健康狀況疑慮。 不過他已親自為直播「釣魚」解畫，出現醜態並非狀態不佳，反而是重拾巔峰的反映。

泰臣自今年5月宣布計劃復出打慈善賽後，經常在社交媒體發布自己復操訓練的片段，並積極尋找自己的對手。經過多個月計劃，終落實跟另一拳擊傳奇、先後奪得四個量級世界冠軍的鍾斯對壘。

兩人原定在9月12日再次步上擂台，及後決定延至感恩節的周末11月28日才上演這場傳奇世紀大戰。

他們昔日從未同台對陣，令拳迷十分期待。泰臣近日不止努力訓練，還四出奔走接受訪問，保持曝光率和推廣拳賽。不料接受英國ITV晨早節目《Good Morning Britain》時卻出現醜態。

泰臣接受英國ITV晨早節目《Good Morning Britain》時打瞌睡。（影片截圖）

【泰臣打瞌睡連環圖】

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泰臣累了，但泰臣不說

身在美國洛杉磯家中的泰臣，接受主持人Piers Morgan和Susanna Reid視象直播訪問，當被問到為何復出時，他口齒不清的回應：「我…只想…做這件事，我計劃…這樣…做…為了做善事……」，這句說到後尾其實已經幾不可聞，雙眼看似合起來，然後突然醒一醒，補多句：「我想我能夠做到，那是我希望去做的。」

整個訪問泰臣均在半開合眼中度過，每個問題之間均停頓多秒才有反應，說話模糊不清，更一度打瞌睡至頭部完全垂下來。訪問一出街，網民即排出倒海在Twitter表達對他健康的關注。

及後泰臣解釋，打瞌睡純粹因為「夠鐘瞓覺」。他幽默地說：「我嘗試為訪問延遲睡覺時間但還是睡着了，跟獅子一樣，我一進入睡眠狀態便很難清醒過來。」

他特別tag了兩個節目主持人解釋，「努力訓練，很早上床。我那邊並無屏幕，因此不能看到你們，於是乎忘記看向鏡頭。」

身為英國名嘴的Piers Morgan隨即回應，「沒問題的，冠軍。我們看得出你有點疲累，在洛杉磯那已經很夜了。謝謝你的訊息，因為部分觀眾在擔心。」

【泰臣全力備戰回復健美身型】(按圖放大)

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54歲的泰臣為復出努力備戰，至今已減去130磅，回復健碩身型，從他的訓練片中可見，他的出拳力度和速度驚人，甚有昔日拳密如雨的風采。他對復出十分認真，早前更放話說要KO鍾斯。

泰臣接受訪問時為倫敦上午7時，因時差關係，他身處的洛杉磯仍為晚上11時。他晚上11時會打瞌睡不單並非壞事，而且甚至是他狀態重拾高峰的間接證明。皆因如此一來引證他不再如年少成名後夜夜笙歌，回復早睡早起的拳手本色。

以前的泰臣Vs現在的泰臣：

【一代拳王泰臣傳奇】(按圖放大)